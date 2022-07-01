Джокович раскритиковал требования США о вакцинации для въезда в страну(1)
Джокович раскритиковал требования США о вакцинации теннисистов для участия на US Open. Сербский теннисист считает несправедливым то, что американские теннисисты имеют право выступить на Открытом чемпионате США (US Open) без прививки от COVID-19.
В требованиях США об обязательной вакцинации для въезда в страну нет логики с медицинской точки зрения. Об этом изданию Tennis World USA заявил многократный победитель турниров „Большого шлема“ сербский теннисист Новак Джокович, пишет sportrbc.ru.
„Если непривитым игрокам не разрешается участвовать в Открытом чемпионате США, то это должно касаться всех. Я не вижу логики с медицинской точки зрения в том, что непривитый теннисист может играть, если он гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был паспорт США или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы предпочел не вдаваться в подробности, и вы можете сами понять почему“, — сказал Джокович.
Сейчас невакцинированные от COVID-19 не могут попасть в США. US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Медведев является действующим победителем турнира, в прошлом году в финале он обыграл серба Новака Джоковича.
В начале сезона серб пропустил первый турнир „Большого шлема“ — Australian Open. Власти Австралии аннулировали ему визу и депортировали из страны за нарушение антиковидных мер.
Не выступил Джокович и на мартовских турнирах серии „Мастерс“ в Индиан-Уэллсе и Майами, поскольку не смог въехать в США из-за отсутствия прививки от COVID-19. Спортсмен заявлял, что готов пропускать турниры, но прививаться от коронавируса не будет.
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