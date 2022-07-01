Джокович раскритиковал требования США о вакцинации для въезда в страну

В требованиях США об обязательной вакцинации для въезда в страну нет логики с медицинской точки зрения. Об этом изданию Tennis World USA заявил многократный победитель турниров „Большого шлема“ сербский теннисист Новак Джокович, пишет sportrbc.ru.



„Если непривитым игрокам не разрешается участвовать в Открытом чемпионате США, то это должно касаться всех. Я не вижу логики с медицинской точки зрения в том, что непривитый теннисист может играть, если он гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был паспорт США или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы предпочел не вдаваться в подробности, и вы можете сами понять почему“, — сказал Джокович.