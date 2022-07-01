Новости Эстонии
01.07.2022, 11:31

Из-за молнии загорелось несколько гектаров леса: работы по тушению продолжаются

 
Kuusenoorendiku põleng.
Kuusenoorendiku põleng.
ФОТО: Päästeamet | Erakogu

30 июня в 16:21 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ярваканди в волости Кехтна из-за леса поднимается дым.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит около двух гектаров молодого ельника. Распространение огня было остановлено в 21:10, первоначальное возгорание потушено в 23:36. Утром спасатели проверили территорию при помощи дрона и обнаружили в лесу отдельные очаги, к тушению которых и приступили.

Причиной возгорание могла стать молния.

Спасательный департамент напоминает, что опасность пожара в лесах сейчас высокая.

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