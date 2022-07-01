01.07.2022, 11:31
Из-за молнии загорелось несколько гектаров леса: работы по тушению продолжаются
ФОТО: | Erakogu
30 июня в 16:21 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ярваканди в волости Кехтна из-за леса поднимается дым.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит около двух гектаров молодого ельника. Распространение огня было остановлено в 21:10, первоначальное возгорание потушено в 23:36. Утром спасатели проверили территорию при помощи дрона и обнаружили в лесу отдельные очаги, к тушению которых и приступили.
Причиной возгорание могла стать молния.
Спасательный департамент напоминает, что опасность пожара в лесах сейчас высокая.