Из-за молнии загорелось несколько гектаров леса: работы по тушению продолжаются

Прибывшие на место спасатели установили, что горит около двух гектаров молодого ельника. Распространение огня было остановлено в 21:10, первоначальное возгорание потушено в 23:36. Утром спасатели проверили территорию при помощи дрона и обнаружили в лесу отдельные очаги, к тушению которых и приступили.