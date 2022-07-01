За два месяца подтверждено четыре случая ущерба здоровью из-за вакцины. Пострадавшие получили по 2000 евро

Процедура подачи заявлений может длиться в общей сложности до 150 дней, поэтому окончательный результат рассмотрения всех заявок, поданных на сегодняшний день, пока неизвестен. По словам Рихо Пеека, руководителя финансового отдела Больничной кассы, на сегодняшний день по четырем вышеупомянутым заявкам уже произведены выплаты. „Всего из фонда страхования вакцин мы провели выплаты на общую сумму 8000 евро, а сумма каждой выплаты пока составляет 2000 евро во всех случаях“, — добавил Пеек.

Руководитель проекта Фонда страхования вакцинанций Рейли Кабер сказала, что на сегодняшний день решение об отказе в компенсации было принято по 175 заявлениям, которые не соответствовали требованиям, установленным в регулирующем выплаты исполнительном акте. „В Больничную кассу в основном обращаются люди с проблемами со здоровьем, связанными с затрудненным дыханием, учащенным сердцебиением или с болями в суставах или во время передвижения. Другие жалобы включают сердечный приступ, головокружение и нарушение равновесия. Также среди жалоб присутствуют кожная сыпь, зуд и отек ног, а также тромбы“, — добавила Кабер.

Компенсация за ущерб, причиненный вакциной — это единовременная необлагаемая подоходным налогом компенсация, выплачиваемая лицу, которое понесло серьезный ущерб здоровью в результате вакцинации против Covid-19. Ущерб здоровью должен длиться не менее четырех месяцев или закончиться смертью человека и возникшее расстройство здоровья должно быть документально подтверждено врачом“, — пояснила она. Оценку связи между ущербом для здоровья и проведенной вакциной проводит Департамент Лекарств Эстонии.

Больничная касса рекомендует перед подачей заявления на компенсацию проконтролировать условия и убедиться, что заявление соответствует требованиям выплаты компенсации. Информацию о страховании вакцин и ее критериях можно найти на интернет-сайте www.haigekassa.ee/vaktsiinikindlustus.