ФОТО | В Маарду открылся супермаркет Prisma

Помимо супермаркета Prisma в здании торгового центра расположены аптека Apotheka и два заведения общепита – MySushi и Chopsticks. Maardu Prisma работает ежедневно с 7:00 до 23:00.

Жители Маарду также могут заказывать товары и в ePrisma. В этом случае следует выбрать в качестве обслуживающего магазина Lasnamäe Prisma.

„Появление Prisma в Маарду, конечно, обогатит привычное меню горожан качественными и разнообразными продуктами, которые можно приобрести только в этом магазине. Но важно не только это, а также и то, что для маардусцев это означает появление новых рабочих мест. Город развивается очень быстро, вместе с этим возрастает и потребность в рабочих местах, – сказал мэр Маарду Владимир Архипов. – В Маарду приветствуются любые хорошие начинания!“.

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, развитие Prisma набирает обороты, торговая сеть выходит за пределы крупных городов. В этом году магазины Prisma открылись в Маарду и Рапла, строится магазин Roo Prisma в Харку – он откроется уже в этом году. „Открыв супермаркет Prisma, мы создали в Маарду 29 новых рабочих мест и предложили горожанам новый выбор товаров по выгодным ценам“, – сказал Кильпия.

При разработке ассортимента учитывались мнения жителей региона. „Для Prisma очень важны пожелания посетителей. Исходя из полученных отзывов, мы сосредоточились на зоне Food Market, в которой представлен широкий выбор мяса и рыбы, а также готовой кулинарной продукции. Свежие хлебобулочные изделия выпекаются в расположенной здесь же пекарне Fazer. Мы уделяем особое внимание безглютеновым и веганским продуктам“, – сказал Кильпия. Он добавил, что посетители супермаркета могут оставлять свои отзывы на сайте Prisma и в отделе информации магазина.

К услугам клиентов Maardu Prisma также предлагаются аппарат для приготовления свежевыжатого апельсинового сока и современная кофемашина.

Девелопер Maardu Prisma, фирма Capital Mill, является одной из ведущих компаний в странах Балтии, работающей в сфере недвижимости. По словам директора по строительству Capital Mill Сильвера Неэмело, значимым приоритетом для предприятия является разработка экологичных решений. „Все здание спроектировано в соответствии с требованиями класса энергоэффективности А. При строительстве коммунальных систем использовались различные системы рекуперации энергии. Кроме того, мы планируем установить на крыше здания солнечную электростанцию, благодаря которой будем пользоваться зеленой энергией и уменьшим свой экологический след“, – сказал Неэмело.