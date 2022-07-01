ФОТО | Будьте внимательны! От имени Swedbank распространяются мошеннические SMS-сообщения

Что нужно сделать, если вы случайно кликнули на ссылку и ввели свой „признак пользователя“ и пароли? В этом случае Swedbank просит дать об этом знать через банковское сообщение (на страничке интернет-банка), по телефону 6 310 310 или по электронной почте info@swedbank.ee. Если вы ввели также коды PIN1 и/или PIN2 своей ID-карты, то нужно их заменить, используя программу Digidoc.

Как распознать мошенничество?

„Мы никого не просим в SMS-сообщениях входить в интернет-банк или другим способом сообщать свои данные. Перед совершением действий убедитесь, что в интернет-браузере стоит именно адрес Swedbank - www.swedbank.ee, странички с другим окончанием принадлежат не нам“, - говорится в сообщении Swedbank.

Важно всегда проверять, что письмо пришло именно с почтового адреса Swedbank. Для клиентов эстонского филиала на конце должно всегда быть @swedbank.ee. Если письмо отправлено с какого-то другого адреса, то значит письмо пришло не из Swedbank.

Swedbank не проводит розыгрыши, где для участия или оформления выигрыша требуется вводить данные интернет-банка или аутентифицироваться.

Ниже - пример мошеннического SMS-сообщения.