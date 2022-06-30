DELFI в Мадриде | Министр обороны Калле Лаанет: просто солдатские сапоги не обеспечат безопасность Эстонии

Тут все взаимосвязано. Начнем с того, что все касающиеся государственной обороны решения и перемены требуют времени. Они не могут быть приняты по щелчку и в течение одного дня. Во-первых, все начинается с планов, во-вторых, нуждно понять, как быстро союзники будут готовы к тому, чтобы в нужный момент переправить воинские подразделения. В-третьих, как обеспечить слаженные действия военнослужащих. И самое главное заключается в том, чтобы в кризисной ситуации, в случае войны, союзники были готовы защищать Эстонию с первой секунды. Неправильно было бы утверждать сегодня, что эта готовность будет обеспечена через три месяца или через три года.