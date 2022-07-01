ВИДЕО | Bolt все же придется платить налоги на рабочую силу?

„Все должны платить налоги на рабочую силу. Лишь при работе через посреднические платформы вы платите, когда хотите“, — писала газета Päevaleht уже в начале 2020 года. Выяснилось, что эстонская компания Bolt не платит налоги с оплаты труда своих курьеров.



С того времени ничего не изменилось. На этой неделе издание Postimees сообщило, что Bolt разработал вокруг бизнеса по доставке еды сложную и неоднозначную юридическую схему, в результате чего сформировалась безналоговая зона.



Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) сказала сегодня Ärileht, что государство, прежде всего Налогово-таможенный департамент, рассмотрит юридической аспект работы Bolt. „Совещание с представителями Bolt уже согласовано“, — сообщила она.



Министр подчеркнула, что при работе посредством платформы конкуренция не должна искажаться, то есть подход к налоговым вопросам должен быть одинаковым. Например, Wolt заключает с курьерами трудовые договоры и со всех выплат уплачиваются и налоги на рабочую силу.



Пентус-Розиманнус отметила, что представители Bolt были активными, то если сами заинтересованы в том, чтобы налоговые дела были в порядке.

