ЧП и криминал
30.06.2022, 12:01

Водитель гнал по шоссе со скоростью 171 км/ч. Теперь он проведет шесть дней за решеткой

 
Põlvamaa uljur
Põlvamaa uljur
ФОТО: Politsei | Põlvamaa uljur

Полиция задержала в Пылвамаа водителя, который разогнался до 171 км/ч. Суд назначил нарушителю шесть суток ареста.

Днем 27 июня полицейские следили на дорожной ситуацией на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Пылвама, как вдруг заметили приближающийся на большой скорости Volkswagen Passat. Измерения показали, что скорость автомобиля была 171 км/ч при разрешенных на этом участке 90 км/ч. Полицейские подали водителю стоп-сигнал, после чего тот остановил транспортное средство. За рулем оказался 48-летний мужчина из России, больше в машине никого не было.


Старший комиссар Кагуского отделения полиции Тоомас Лихтмаа сказал, что мужчина признался в нарушении. „Он пояснил, что разговаривал по телефону при помощи устройства хендс-фри, и не заметил, что превысил скорость. Почему он не воспользовался системой контроля за скоростью, мужчина объяснить не смог“.


Нарушителя задержали и доставили в арестный дом для ожидания суда. За существенное превышение скорости полиция ходатайствовала об аресте мужчины, и на состоявшемся 29 июня заседании суд это ходатайство удовлетворил. Теперь любителю быстрой езда предстоит провести шесть суток за решеткой.


Литхмаа отметил, что при движении с такой скоростью у водителя не очень хорошие шансы среагировать на неожиданные ситуации. Если на такой скорости попасть в аварию, то последствия могут быть самыми печальными для всех сторон.

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