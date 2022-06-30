Водитель гнал по шоссе со скоростью 171 км/ч. Теперь он проведет шесть дней за решеткой

Днем 27 июня полицейские следили на дорожной ситуацией на шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Пылвама, как вдруг заметили приближающийся на большой скорости Volkswagen Passat. Измерения показали, что скорость автомобиля была 171 км/ч при разрешенных на этом участке 90 км/ч. Полицейские подали водителю стоп-сигнал, после чего тот остановил транспортное средство. За рулем оказался 48-летний мужчина из России, больше в машине никого не было.



Старший комиссар Кагуского отделения полиции Тоомас Лихтмаа сказал, что мужчина признался в нарушении. „Он пояснил, что разговаривал по телефону при помощи устройства хендс-фри, и не заметил, что превысил скорость. Почему он не воспользовался системой контроля за скоростью, мужчина объяснить не смог“.



Нарушителя задержали и доставили в арестный дом для ожидания суда. За существенное превышение скорости полиция ходатайствовала об аресте мужчины, и на состоявшемся 29 июня заседании суд это ходатайство удовлетворил. Теперь любителю быстрой езда предстоит провести шесть суток за решеткой.



Литхмаа отметил, что при движении с такой скоростью у водителя не очень хорошие шансы среагировать на неожиданные ситуации. Если на такой скорости попасть в аварию, то последствия могут быть самыми печальными для всех сторон.

