На северо-западе Эстонии произошло очередное землетрясение

Недалеко от того этого же места недавно было зафиксировано еще одно землетрясение. 13 июня в 06:10 по местному времени на северо-западе Эстонии, ниже устья залива Алликлепа, к западу от островов Пакри, произошло землетрясение магнитудой 2,3. Глубина была оценена примерно в 4 км.