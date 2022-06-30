Новости Эстонии
30.06.2022, 09:38

На северо-западе Эстонии произошло очередное землетрясение

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Juuli maavärinad kaardil.
Juuli maavärinad kaardil.
ФОТО: Eesti Geoloogiateenistus | Ekspress Meedia

28 июня в 20:34 финско-эстонская система сейсмического мониторинга обнаружила землетрясение магнитудой в 1,4 в Северо-Западной Эстонии. Оно произошло на западе от островов Паакри, ниже устья залива Алликлепа. Координаты землетрясения - 59,284 °N, 23,758 °E (в эстонской системе координатов X: 6571776, Y: 486206), и произошло оно а глубине около 4 километров.

Недалеко от того этого же места недавно было зафиксировано еще одно землетрясение. 13 июня в 06:10 по местному времени на северо-западе Эстонии, ниже устья залива Алликлепа, к западу от островов Пакри, произошло землетрясение магнитудой 2,3. Глубина была оценена примерно в 4 км.

По словам сейсмолога Эстонской геологической службы Хейди Соосалу, землетрясения могут быть серийными или иметь последующие толчки, однако подобные случаи редко фиксировались в Эстонии.

Исторически Северо-Западная Эстония является наиболее сейсмически активным регионом нашей страны, что подтверждают новые землетрясения.

В последние десятилетия в Эстонии регистрируется примерно одно землетрясение каждые два года.

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