Покупательская лихорадка, пустые топливные склады, печники нарасхват. Жители Эстонии готовятся к зиме

Теэт Калмус из поселка Канепи в Пылвамаа — рачительный хозяин, дровами он запасся на три года вперед, и это несмотря на то, что для отопления жилого дома средних размеров, кроме печи и камина, имеются и два воздушных тепловых насоса. Дров столько, что не поместились в сараях, и длинные поленницы протянулись рядами во дворе сельского дома. По словам Калмуса, рассчитанный на три года запас дров объясняется житейской мудростью, ведь никогда не знаешь, что преподнесет жизнь. Особенно в нынешнее время, когда в Европе идет война, счета за электричество прошлой холодной зимой били рекорды.