Экономика
02.07.2022, 17:31

Покупательская лихорадка, пустые топливные склады, печники нарасхват. Жители Эстонии готовятся к зиме

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Teet Kalmusele pakuvad kolme talve küttepuud meelekindlust. Enamik neist on muidugi kuurides.
Teet Kalmusele pakuvad kolme talve küttepuud meelekindlust. Enamik neist on muidugi kuurides.
ФОТО: Tiina Kaukvere | Ekspress Meedia

Огромные счета минувшей зимы за отопление напугали людей. Одни отказываются от установленных ранее теплонасосов и кладут печи, другие запасаются топливом, несмотря на то, что на цена на дрова еще никогда не была такой высокой. Опустели склады с пеллетами — гранулами из древесных отходов. Лесорубы советуют сохранять спокойствие — в лесу хватит деревьев.

Теэт Калмус из поселка Канепи в Пылвамаа — рачительный хозяин, дровами он запасся на три года вперед, и это несмотря на то, что для отопления жилого дома средних размеров, кроме печи и камина, имеются и два воздушных тепловых насоса. Дров столько, что не поместились в сараях, и длинные поленницы протянулись рядами во дворе сельского дома. По словам Калмуса, рассчитанный на три года запас дров объясняется житейской мудростью, ведь никогда не знаешь, что преподнесет жизнь. Особенно в нынешнее время, когда в Европе идет война, счета за электричество прошлой холодной зимой били рекорды.

„Мне еще повезло, у меня хватает места, чтобы запастись таким количеством дров“, - говорит Калмус, и чувствуется, что он гордится собственной предусмотрительностью. К слову, дрова он купил в начале года, так что они обошлись ему вдвое дешевле, чем если бы он приобретал их сейчас. Кубометр дров стоит уже 80-100 евро, и это не предел.

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