30.06.2022, 11:36
Тошнота, головные боли, кровь из носа. Инспекция труда начала закрывать места, где слишком жарко(13)
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TööinsВо время жары Инспекция труда получила множество звонков, в связи с чем некоторые места при необходимости будут закрываться.
„Работать просто невыносимо. Из-за этого у персонала возникают носовые кровотечения, головные боли, тошнота и рвота“, — написали Delfi Ärileht работники ресторана Hesburger на Смуули теэ. По их словам, температура на рабочем месте поднимается минимум до 38 градусов. И так каждый день, когда температура на улице выше 25 градусов.