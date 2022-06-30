Тошнота, головные боли, кровь из носа. Инспекция труда начала закрывать места, где слишком жарко

„Работать просто невыносимо. Из-за этого у персонала возникают носовые кровотечения, головные боли, тошнота и рвота“, — написали Delfi Ärileht работники ресторана Hesburger на Смуули теэ. По их словам, температура на рабочем месте поднимается минимум до 38 градусов. И так каждый день, когда температура на улице выше 25 градусов.