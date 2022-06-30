Экономика
30.06.2022, 11:36

Тошнота, головные боли, кровь из носа. Инспекция труда начала закрывать места, где слишком жарко

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Kuuma ilmaga õues töötades peab töötaja saama ka varjus olla.
Kuuma ilmaga õues töötades peab töötaja saama ka varjus olla.
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

TööinsВо время жары Инспекция труда получила множество звонков, в связи с чем некоторые места при необходимости будут закрываться.

„Работать просто невыносимо. Из-за этого у персонала возникают носовые кровотечения, головные боли, тошнота и рвота“, — написали Delfi Ärileht работники ресторана Hesburger на Смуули теэ. По их словам, температура на рабочем месте поднимается минимум до 38 градусов. И так каждый день, когда температура на улице выше 25 градусов.


Работники рассказали, что смены длятся от восьми до двенадцати часов. На температуру в зале жалуются и клиенты. „Мы сообщили начальству о проблеме, но это результатов не принесло. Они купили два вентилятора, но температуру не снизили“, — отметили сотрудники.

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