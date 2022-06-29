Кая Каллас: в Мадриде приняты исторические решения по обороне Эстонии

„Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию именно так“, — сказала Каллас. Для Эстонии жизненно важно, что коллективная оборона НАТО станет намного сильнее. „Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой сильной оборонительной позиции, которая позволит с первой минуты нападения защитить каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для этого сегодня были приняты конкретные решения также по усилению восточного фланга альянса“, — добавила Каллас.

По словам Каллас, важно начать реализацию этих перемен сразу после решения глав государств и правительств стран НАТО. „Для Эстонии это означает развитие в сотрудничестве с союзниками соединения размером с дивизию, которое было бы готово защищать Эстонию в случае конфликта, и его командной структуры“, — подчеркнула Каллас.

По словам Каллас, также очень важно, что союзники решили пригласить Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Мы надеемся, что протоколы о присоединении будут подписаны в ближайшие дни. „Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность всех нас. Мы поддерживали Финляндию и Швецию на пути к их вступлению с первого дня и будем продолжать поддерживать их на протяжении всего процесса вступления в НАТО“, — заверила Каллас.

По словам министра обороны Калле Лаанета, в рамках НАТО для обороны Эстонии будет создана структура дивизии, подразделения и штаб которой будут состоять из Ресурсов как Эстонии, так и других союзников. „Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО“, - сказал министр обороны.