Новости Эстонии
29.06.2022, 20:04

DELFI в Мадриде | Что обещают Эстонии? Каллас рассказала подробности о решениях саммита НАТО

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После совещания, в котором приняли участие главы стран-членов НАТО, премьер-министр Кая Каллас сказала, что нужные Эстонии политические решения достигнуты.

„Самое главное для нас заключалось в том, чтобы нашу обеспокоенность приняли во внимание, - сказала Каллас. - Чтобы услышали, что нужно что-то делать. Нам важно почувствовать себя сильнее, сознавать, что все принятые решения будут претворены в жизнь. У нас не осталось времени для разбега“.

США и Великобритании, как подтвердили в среду лидеры этих стран, планируют направить в страны Балттии дополнительную военную силу. Как сказала Каллас, еще не время озвучивать конкретные цифры. „Цифры можно будет назвать тогда, когда [эти страны] назовут их за пределами этого помещения, - сказала Каллас. - Нам обещали, как следует из политических решений, что у нас будет штаб командования дивизией. Обещают также, что в страны Балтии направят дополнительные силы союзников. Очень важное значение имеют и те уже имеющиеся возможности по обеспечению нашей безопасности. Нас заверили не только в том, что 5-я статья Договора будет свято соблюдаться, и альянс готов защищать каждый сантиметр территории НАТО. Но и в том, что готовы это делать с первой минуты. Мы получили серьезное подтверждение нашей обороноспособности. Коллективная защита союзников означает конкретно защиту стран Балтии. Надеюсь, что благодаря этому мы не увидим войны на территории Эстонии“.

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