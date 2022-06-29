ВИДЕО | Столкновение автобуса с велосипедом попало в объектив камеры. Полиция просит быть внимательнее

В своем сообщении в Facebook полиция иронизирует, что металлический корпус автобуса помешал велосипедисту достичь финиша. Далее полиция сообщает, что автобус экстренно остановился, в результате чего некоторые люди пролетели несколько метров и получили настолько серьезные травмы, что были доставлены в больницу. Полицейские отмечают, что велосипедист остался невредим.

Далее полицейские сообщают, что у каждого велосипедиста в голове на повторе должна проигрываться фраза „Я, велосипедист, торжественно клянусь не пересекать „зебру“ со скоростью, превышающей скорость пешехода“. В качестве альтернативы, полиция предлагает пересекать пешеходные переходы спешившись, и держа велосипед рядом с собой. Таким образом, по мнению полиции, вы оставите и себя и окружающих невредимыми.