В Таллинне из-за жары плавится асфальт. Его посыпают песком

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства следит за состоянием дорог и при необходимости посыпает их песком. Вчера, 28 июня, соответствующие работы проводились на Пальяссааре теэ и Клоостриметса теэ, а также на улицах Саку, Кауба, Рапла, Малева и Лубья. Сегодня работы продолжатся на Пальяссааре теэ, улицах Кауба, Рапла, Саку, Малева, на дороге, соединяющей Лубья и Лаагна теэ, а также на Силикалтсийди.

„Высокая температура воздуха опасна не только для здоровья людей и животных, но и для дорог. Мы прикладываем усилия, чтобы снизить перегрев дорог, однако я все же рекомендую водителям обращать внимание на состояние дорожного покрытия во избежание возникновения аварий“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

До тех пор, пока держится жаркая погода, продолжатся работы по покрытию „плавящихся“ участков дороги сыпучими материалами. Поливать дороги для их охлаждения не является целесообразным, поскольку вода испаряется с поверхности нагретого асфальта в течение десяти минут и охлаждающий эффект практически не достигается. Кроме того, поливальные машины также могут повредить нагретое дорожное покрытие.