Собакам вход воспрещен. Клиента с крошечной чихуахуа выгнали из Maxima. Законно ли это?

Читательница рассказала нам, что 8 июня, в районе 18.00-18.30 она зашла в здание торгового центра по адресу Паэпарги, 57. В этом торговом центре находится не только продуктовый магазин Maxima, но и другие магазины. „Со мной была собака породы чихуахуа (вес 3,5 кг) на поводке“, - рассказала она. По ее словам, сразу после входа в здание ее грубо остановил охранник.

„Я в этот момент решала срочный вопрос по телефону и не могла мгновенно отреагировать на его обращение, — объяснила читательница. — Расценив мое замешательство как вызов, охранник начал обращаться ко мне по-хамски, требуя внимания“. Охранник стал требовать, чтобы женщина покинула здание из-за того, что она была с собакой. Ситуацию не спасло и то, что собака была быстро взята на руки. „Прошу заметить, что я не находилась в данный момент непосредственно в магазине Maxima, а планировала идти в зоомагазин, который находится в этом же торговом центре“ - возмущенно объяснила женщина. В итоге и собаке, и ее владелице пришлось покинуть здание, что бы не продолжать конфликт.