Новости Эстонии
03.07.2022, 18:45

Собакам вход воспрещен. Клиента с крошечной чихуахуа выгнали из Maxima. Законно ли это?

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Комментарий Maxima
Фотография иллюстративная
Фотография иллюстративная
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В RusDelfi обратилась читательница, у которой возник конфликт с охранником магазина Maxima. Женщина была остановлена на входе в торговый центр по причине того, что она была вместе с собакой. По ее словам, собака была очень маленького размера. Охранника такие аргументы не убедили. Мы обратились к Maxima, что бы узнать, законны ли требования охраны магазина?

Читательница рассказала нам, что 8 июня, в районе 18.00-18.30 она зашла в здание торгового центра по адресу Паэпарги, 57. В этом торговом центре находится не только продуктовый магазин Maxima, но и другие магазины. „Со мной была собака породы чихуахуа (вес 3,5 кг) на поводке“, - рассказала она. По ее словам, сразу после входа в здание ее грубо остановил охранник.

„Я в этот момент решала срочный вопрос по телефону и не могла мгновенно отреагировать на его обращение, — объяснила читательница. — Расценив мое замешательство как вызов, охранник начал обращаться ко мне по-хамски, требуя внимания“. Охранник стал требовать, чтобы женщина покинула здание из-за того, что она была с собакой. Ситуацию не спасло и то, что собака была быстро взята на руки. „Прошу заметить, что я не находилась в данный момент непосредственно в магазине Maxima, а планировала идти в зоомагазин, который находится в этом же торговом центре“ - возмущенно объяснила женщина. В итоге и собаке, и ее владелице пришлось покинуть здание, что бы не продолжать конфликт.

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