03.07.2022, 18:45
Собакам вход воспрещен. Клиента с крошечной чихуахуа выгнали из Maxima. Законно ли это?(10)
Комментарий Maxima
ФОТО: | Ekspress Meedia
В RusDelfi обратилась читательница, у которой возник конфликт с охранником магазина Maxima. Женщина была остановлена на входе в торговый центр по причине того, что она была вместе с собакой. По ее словам, собака была очень маленького размера. Охранника такие аргументы не убедили. Мы обратились к Maxima, что бы узнать, законны ли требования охраны магазина?
Читательница рассказала нам, что 8 июня, в районе 18.00-18.30 она зашла в здание торгового центра по адресу Паэпарги, 57. В этом торговом центре находится не только продуктовый магазин Maxima, но и другие магазины. „Со мной была собака породы чихуахуа (вес 3,5 кг) на поводке“, - рассказала она. По ее словам, сразу после входа в здание ее грубо остановил охранник.