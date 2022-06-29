29.06.2022, 16:16
ГРАФИК | Завтра стоимость электричества будет очень высокой, особенно в вечерние часы(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В четверг биржевая цена на электричество будет одной из самых высоких за последнее время, в вечерние часы она перешагнет рубеж 400 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве положение будет еще хуже, потому что дешевая финская электроэнергия не будет поступать туда в обычном количестве. Перемычка между Эстонией и Латвией находится на профилактике.
Но и в Финляндии есть определенные проблемы с выработкой электроэнергии, они связаны с маловетреной погодой.
Среднесуточная биржевая цена электричества в Эстонии и Финляндии в четверг - 263,98 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве - 327,39 евро.