Экономика
29.06.2022, 16:16

ГРАФИК | Завтра стоимость электричества будет очень высокой, особенно в вечерние часы

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Ärileht
ЛЭП
ЛЭП
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

В четверг биржевая цена на электричество будет одной из самых высоких за последнее время, в вечерние часы она перешагнет рубеж 400 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве положение будет еще хуже, потому что дешевая финская электроэнергия не будет поступать туда в обычном количестве. Перемычка между Эстонией и Латвией находится на профилактике.

Но и в Финляндии есть определенные проблемы с выработкой электроэнергии, они связаны с маловетреной погодой.

Среднесуточная биржевая цена электричества в Эстонии и Финляндии в четверг - 263,98 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литве - 327,39 евро.

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