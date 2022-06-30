Директор эстонской фирмы-производителя: из-за войны в Украине в Европе ощущается дефицит яиц, цена еще более вырастет

О безумном росте цен на зерновые говорится уже длительное время. „Производители, которые раньше выращивали корм сами, к сегодняшнему дню свои запасы использовали. Так как зерновые - биржевой товар, приходится его покупать по биржевым ценам“, - отметил предприниматель.

Если еще полтора года назад тонна кормовой пшеницы стоила примерно 140-150 евро, то к сегодняшнему дню цена поднялась, по словам Сапожнина, до 350-360 евро. „Так как Украины и России нет на рынке зерновых, то невозможно прогнозировать, на какую высоту может взлететь цена“, - предупредил он.

Рост цен на зерновые оказывает прямое влияние на цену куриных яиц, поэтому компания DAVA Foods подняла цену, к примеру, на яйца Eggo в начале года, а также в апреле. „К сегодняшнему дню отпускные цены выросли по сравнению с началом года на 40-50%, что для конечного потребителя означает рост примерно на 70%“, - пояснил Сапожнин.

Также влияет на пищевую промышленность, в том числе и производство яиц, цена на энергоносители. Еще до вторжения России в Украину на рынок яиц повлияли резкий рост цен на энергию и корма, а также снижение производства, обсусловленное вспышкой птичьего гриппа в начале года в ряде стран Европы. „После начала войны всё усугубилось с невероятной скоростью и тяжелыми последствиями для яичного производства в Европе“, - отметил Сапожнин.

Исторически Украина была одним из крупнейших европейских поставщиков яиц, что оказывало влияние и на Эстонию. В предыдущие годы это особенно давало о себе знать в пасхальный период, когда продажи яиц значительно возрастали, и яйца импортировались помимо Украины также из Латвии, Литвы и Польши. Для отечественных производителей поток импортных яиц означал несправедливо низкую цену на их товар.

В этой ситуации местные производители напоминали покупателям о том, что последние могут быть уверены в качестве эстонских яиц, а близость к потребителю означает для производителя повышенную ответственность и обязанность поддерживать высокое качество товара.

Из-за войны в Украине уже сейчас в Европе ощущается определенный дефицит яиц. Такая ситуация повышает, по словам руководителя DAVA Foods, цену на яйца во всех соседних странах. Помимо Европы, Украина снабжала своей продукцией и страны Ближнего Востока.