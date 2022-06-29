„Путин хотел меньше НАТО, но получит больше“. Борис Джонсон пообещал Эстонии больше артиллерии, ПВО и вертолетов

Согласно пресс-релизу британского правительства, сегодня на саммите НАТО Джонсон объявит о ряде новых обязательств по защите Североатлантического союза, включая расширение штаб-квартиры в Эстонии, чтобы гарантировать, что Великобритания сможет быстро дополнить свои силы быстрого реагирования через увеличение смертоносного потенциала уже находящихся здесь сил путем развертывания в Эстонии артиллерии, противовоздушной обороны и вертолетов.



Владимир Путин должен быть готов получить „больше НАТО“, а не меньше, сказал Джонсон по прибытии в Мадрид.



„Первый урок сегодняшнего дня заключается в том, что, хотя Владимир Путин надеялся получить меньше НАТО на своем западном фронте в результате этого ничем не спровоцированного незаконного вторжения в Украину, оказалось, что он тотально ошибся — он получит больше НАТО“, — сказал Джонсон.



„И что мы собираемся сделать сейчас, это поговорить о том, что мы еще как альянс можем сделать для поддержки украинцев, а также о том, что еще мы можем сделать, чтобы учесть уроки последних месяцев и переосмыслить позицию НАТО в отношении своего восточного крыла“, — сообщил премьер.



Официальные лица заявили, что Великобритания внесет свой вклад в „новую модель вооруженных сил“ с помощью сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил и при необходимости обеспечит быстрое пополнение.



„Мы работаем с премьер-министром Каей Каллас над тем, что мы можем сделать, чтобы больше поддерживать Эстонию, чтобы оперативно помочь им“, — сказал Джонсон.





