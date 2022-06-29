Что происходит? Очередной руководитель столичного департамента покидает должность

Он проработал в городской системе 46 лет.

Его уход подтвердил в социальных сетях вице-мэр Владимир Свет. „Айн проработал в городской системе с 1976 года. Он проделал большую работу по строительству Таллинна в прямом и переносном смысле. Его вклад трудно переоценить“, - написал Свет.

Вальдман останется в должности до 1 октября.

Для поиска нового руководителя департамента будет объявлен конкурс.

В начале месяца в отставку подал руководитель руководитель столичного Департамента образования Андрес Паюла, который занимал эту должность почти 20 лет.

Через неделю после этого стало известно об отставке гендиректора таллиннского Департамента транспорта Кайдо Падара. Падар руководил департаментом с 1 января 2021 года.



