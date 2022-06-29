„У нас в цехе 48 градусов“. С сегодняшнего дня инспекция будет останавливать работу в местах, где не считаются с жарой

„У нас на производстве 48 градусов, но работодатель не разрешает делать дополнительные перерывы, потому что нет людей“.



„На наших рабочих местах нет кондиционеров, отсутствует вентиляция, окна не открываются, вентиляторов работодатель не предоставляет, а температура в цехе 30 градусов. Мы изготавливаем электродвигатели, у нас физическая работа, мы много потеем, футболки можно выжимать“.



Это некоторые примеры жалоб, с которыми жители Эстонии в последние дни все чаще обращаются в Инспекция труда. Чиновники призывают работодателей реорганизовать трудовой процесс, иначе работа в помещениях, где температура в помещении превышает 30 градусов, будет остановлена. Особенно критично инспекция будет относиться к тем предприятиям, на которые поступали жалобы еще прошлым летом.



„У нас есть разумные работодатели, которые перестроили свои рабочие графики, позаботились о том, чтобы люди имели возможность охладиться, или в самое жаркое время и вовсе не зовут людей на работу. В то же время существует множество мест, откуда люди звонят нам и пишут в связи с тем, что работодатель не принимает во внимание их просьбы“, — говорит руководитель отдела по осуществлению надзора Инспекции труда Силья Сооне.



Если на рабочем месте высокая температура, работодатель должен найти решение, позволяющее свести к минимуму риск причинения вреда работнику. Например, целесообразно предусмотреть дополнительные перерывы для периодов, когда температура особенно высокая. Кроме того, в жаркие дни должно быть доступно достаточное количество питьевой воды, желательно с содержанием минералов, так с потом из организма выходят минеральные вещества и соли.



К сожалению, в законодательстве не указана конкретная предельная температура на рабочем месте, но так продолжаться не может и экономические выгоды не должны достигаться за счет здоровья работников, считает инспекция.