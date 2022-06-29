На саммите НАТО Эстония преследует две основные цели. Во-первых, добиться того, чтобы исходящая от России угроза воспринималась всерьез. По словам дипломатов, в этом вопросе страны-члены НАТО уже пришли к консенсусу. Во-вторых, Эстония ожидает, что на саммите будет принято четкое решение об укреплении восточного фланга НАТО и новая стратегическая концепция „надежная оборона и сдерживание“ получит свое развитие.