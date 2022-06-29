Новости Эстонии
29.06.2022, 13:50

На саммите НАТО Эстония преследует две основные цели

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Королевский прием лидеров стран-членов НАТО. Кая Каллас приветствует премьер-министра Нидерландов Марка Рюгге.
Королевский прием лидеров стран-членов НАТО. Кая Каллас приветствует премьер-министра Нидерландов Марка Рюгге.
ФОТО: PIERRE-PHILIPPE MARCOU | AFP

Сегодня в Мадриде начались переговоры с НАТО. Основная задача Эстонии — добиться того, чтобы достигнутые договоренности нашли отражение и в документах.

На саммите НАТО Эстония преследует две основные цели. Во-первых, добиться того, чтобы исходящая от России угроза воспринималась всерьез. По словам дипломатов, в этом вопросе страны-члены НАТО уже пришли к консенсусу. Во-вторых, Эстония ожидает, что на саммите будет принято четкое решение об укреплении восточного фланга НАТО и новая стратегическая концепция „надежная оборона и сдерживание“ получит свое развитие.

На саммите НАТО в Мадриде Эстонию представляют премьер-министр Кая Каллас, министр обороны Калле Лаанет и министр предпринимательства и инфотехнологий, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Андрес Сутт.

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