29.06.2022, 13:50
На саммите НАТО Эстония преследует две основные цели(50)
ФОТО: | AFP
Сегодня в Мадриде начались переговоры с НАТО. Основная задача Эстонии — добиться того, чтобы достигнутые договоренности нашли отражение и в документах.
На саммите НАТО Эстония преследует две основные цели. Во-первых, добиться того, чтобы исходящая от России угроза воспринималась всерьез. По словам дипломатов, в этом вопросе страны-члены НАТО уже пришли к консенсусу. Во-вторых, Эстония ожидает, что на саммите будет принято четкое решение об укреплении восточного фланга НАТО и новая стратегическая концепция „надежная оборона и сдерживание“ получит свое развитие.