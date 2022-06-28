В Эстонии выявлен первый случай оспы обезьян

Департамент здоровья сообщил, что пациент заразился, находясь за рубежом. По данным медиков, близких контактов у него в Эстонии не было. У больного проявляются типичные симптомы болезни.

Больной - мужчина среднего возраста.

По словам советника отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Донченко, готовность к выявлению и лабораторному подтверждению случаев заболевания обезьяньей оспой в Эстонии обеспечивает лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья.

„Департамент здоровья руководствуется основными принципами и рекомендациями Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения“, - подчеркнула она, добавив, что Департамент здоровья подготовил и передал медицинским работникам рекомендации по лечению пациентов с подозрением на наличие оспы обезьян.

Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы обычной оспы, но проявляются в более мягкой форме. Заболевание характеризуется сыпью на коже: обычно высыпания появляются на лице, ладонях, стопах и половых органах. На ранних стадиях заболевания могут наблюдаться температура, головная боль, боли в мышцах, боли в спине, увеличение лимфоузлов, озноб и усталость. Большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, и болезнь обычно проходит без какого-либо вмешательства.

Заразиться оспой обезьян непросто, риск ее более широкого распространения считается низким. Вероятность распространения оспы обезьян в ближайшие месяцы высока лишь среди людей с рискованным сексуальным поведением (у которых много сексуальных партнеров, которые участвуют в различных мероприятиях сексуального характера, в том числе МСМ). Чтобы избежать заражения, важно соблюдать общие правила гигиены и избегать случайных половых контактов. Если у вас есть подозрение на то, что вы заразились оспой обезьян, обратитесь к своему семейному врачу.

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