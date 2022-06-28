Коалиционные переговоры продолжаются без каких-либо серьезных подвижек. Урмас Рейнсалу: создание правительства похоже на поход в горы

Сегодняшние коалиционные переговоры были посвящены реформе рынка электроэнергии, однако сторонам пока не удалось достичь согласия. Нашумевшей реформы семейных пособий, однако, не коснулись вообще. „Обсуждение этого вопроса, конечно, будет продолжаться“, - сказал Рейнсалу в интервью Delfi.

Однако, по словам политика из партии Isamaa, нет причин полагать, что коалиция так и не будет создана.

„Сегодня весь день прошел в заседаниях и консультациях. Заседают с желанием добиться результатов, - отметил Рейнсалу. - Я был настолько оптимистично настроен, что ожидал результата еще к концу прошлой недели. Но целый ряд вопросов и тем все еще находится на столе и все еще нуждается в доработке. Это как поход в горы: когда вы поднимаетесь на одну вершину, кажется, что эта гора - последняя, но за ней может открыться еще одна, новая гора“.

Рейнсалу выразил надежду, что переговоры будут конструктивными. „Чтобы достичь качественных результатов“, - добавил он.

Завтра на повестке дня будут стоять вопросы лесного хозяйства и перехода на обучение на эстонском языке.

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