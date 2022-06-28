Коалиционные переговоры продолжаются без каких-либо серьезных подвижек. Урмас Рейнсалу: создание правительства похоже на поход в горы(6)
Заместитель председателя фракции Isamaa Урмас Рейнсалу сказал, что у сторон, участвующих в коалиционных переговорах, желание сформировать коалицию еще не пропало. Однако для этого нужно приложить определенные усилия.
Сегодняшние коалиционные переговоры были посвящены реформе рынка электроэнергии, однако сторонам пока не удалось достичь согласия. Нашумевшей реформы семейных пособий, однако, не коснулись вообще. „Обсуждение этого вопроса, конечно, будет продолжаться“, - сказал Рейнсалу в интервью Delfi.
Однако, по словам политика из партии Isamaa, нет причин полагать, что коалиция так и не будет создана.
„Сегодня весь день прошел в заседаниях и консультациях. Заседают с желанием добиться результатов, - отметил Рейнсалу. - Я был настолько оптимистично настроен, что ожидал результата еще к концу прошлой недели. Но целый ряд вопросов и тем все еще находится на столе и все еще нуждается в доработке. Это как поход в горы: когда вы поднимаетесь на одну вершину, кажется, что эта гора - последняя, но за ней может открыться еще одна, новая гора“.
Рейнсалу выразил надежду, что переговоры будут конструктивными. „Чтобы достичь качественных результатов“, - добавил он.
Завтра на повестке дня будут стоять вопросы лесного хозяйства и перехода на обучение на эстонском языке.
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