Покинувшему место ДТП водителю самоката грозит большой штраф или заключение
В воскресенье вечером водитель электросамоката сбил в Таллинне ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчик катался по пешеходной части улицы на детском самокате, когда на него сзади налетел водитель арендного электросамоката. Ребенок упал и получил травмы. RusDelfi поговорил с матерью ребенка, задал вопросы полиции и узнал, какое наказание может быть за подобный проступок и что теперь ждет виновного.
Авария произошла в Таллинне, на променаде Пирита 26 июня приблизительно в пять часов вечера. Мама Елена сообщила нам, что они гуляли возле моря всей семьей, был жаркий летний вечер. Восьмилетний сын Елены катался на обычном игрушечном самокате, как на него сзади налетел водитель электросамоката, взятого в аренду в фирме Болт. От столкновения и ребенок, и второй участник (предположительно взрослый молодой человек) упали.
После этого, со слов Елены, виновник столкновения снова запрыгнул на свой самокат и поехал в сторону района Пирита. Сын Елены находился в шоковом состоянии, у него были ссадины и раны на голове. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели ее сына, после чего родители самостоятельно отвезли его в Таллиннскую детскую больницу. Помимо ссадин, которые, по словам мамы, “до свадьбы заживут“, у ребенка сломаны три передних зуба. Ему потребуется дорогостоящая стоматологическая операция. К счастью, серьезных травм головы удалось избежать.
Елена очень переживает, что виновника аварии не найдут, ведь ему уже удалось сбежать. RusDelfi обратился к полиции, чтобы узнать, чего стоит ждать теперь Елене и есть ли шанс, что лихача найдут?
Ведущий сотрудник по производству по делам Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Рауль Аннука подтвердил нам, что авария, произошедшая в воскресенье, зафиксирована полицией и следствие продолжается. „Мы получили видеозапись инцидента и устанавливаем личность виновника аварии“, - рассказал он. Также стало известно, что фирма Болт активно сотрудничает с полицией и готова передавать данные нарушителей по запросу органов правопорядка.
Он пояснил, что поведение виновника аварии было крайне безответственным. Рауль напоминает, что в случае если один из участников аварии получил травму, необходимо всегда информировать службы экстренной помощи. Это правило работает, даже если пострадавшая сторона отказывается от помощи. Это следует делать потому, что человек, попавший в аварию, может сначала находиться в шоковом состоянии и только потом осознать, что он получил травму. Взрослые должны быть особенно осторожны с детьми, попавшими в ДТП, поскольку дети не всегда осознают случившееся и не знают, как правильно обращаться за помощью.
Водители должны выбирать соответствующую скорость при движении вблизи пешеходов на любом типе транспортного средства. Особое внимание следует уделять детям, поскольку их способность оценивать риски очень ограничена, а их ограниченный опыт может привести к тому, что в опасных ситуациях они будут реагировать не так, как ожидается. „Дети подражают поведению своих друзей и взрослых, поэтому также очень важно подавать детям хороший пример на дороге“, - говорит Аннука.
В данном случае водитель легкого транспортного средства может быть привлечен к ответственности за совершение ДТП, а также за то, что не сообщил о ДТП и скрылся с места происшествия. Согласно Закону о дорожном движении, нарушение правил, совершенное легким транспортным средством и повлекшее причинение вреда другому лицу, наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц (максимум 400 евро), а побег с места ДТП наказывается либо штрафом в размере до 300 штрафных единиц (максимум 1200 евро), либо тюремным заключением на срок до 30 дней.
RusDelfi будет следить за развитием ситуации.