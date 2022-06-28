Покинувшему место ДТП водителю самоката грозит большой штраф или заключение

Авария произошла в Таллинне, на променаде Пирита 26 июня приблизительно в пять часов вечера. Мама Елена сообщила нам, что они гуляли возле моря всей семьей, был жаркий летний вечер. Восьмилетний сын Елены катался на обычном игрушечном самокате, как на него сзади налетел водитель электросамоката, взятого в аренду в фирме Болт. От столкновения и ребенок, и второй участник (предположительно взрослый молодой человек) упали.

После этого, со слов Елены, виновник столкновения снова запрыгнул на свой самокат и поехал в сторону района Пирита. Сын Елены находился в шоковом состоянии, у него были ссадины и раны на голове. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели ее сына, после чего родители самостоятельно отвезли его в Таллиннскую детскую больницу. Помимо ссадин, которые, по словам мамы, “до свадьбы заживут“, у ребенка сломаны три передних зуба. Ему потребуется дорогостоящая стоматологическая операция. К счастью, серьезных травм головы удалось избежать.

Елена очень переживает, что виновника аварии не найдут, ведь ему уже удалось сбежать. RusDelfi обратился к полиции, чтобы узнать, чего стоит ждать теперь Елене и есть ли шанс, что лихача найдут?

Ведущий сотрудник по производству по делам Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Рауль Аннука подтвердил нам, что авария, произошедшая в воскресенье, зафиксирована полицией и следствие продолжается. „Мы получили видеозапись инцидента и устанавливаем личность виновника аварии“, - рассказал он. Также стало известно, что фирма Болт активно сотрудничает с полицией и готова передавать данные нарушителей по запросу органов правопорядка.