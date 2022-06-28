Мошенники выманили у жительницы Кохтла-Ярве 50 000 евро

В полицию поступило сообщение о том, что в мае жительнице Кохтла-Ярве несколько раз звонил мошенник с разговорами о криптовалюте. Он попросил ее загрузить на телефон приложения AnyDesk, QuickSupport и Binance. Звонивший сказал, что при помощи этих приложений женщина сможет заниматься инвестициями. Далее с банковского счета женщины в течение месяца осуществлялись переводы в приложение Binance. Транзакции прекратились, когда на счету женщины закончились деньги. После этого женщина перевела со своего валютного счета еще 2 455 фунтов стерлингов, а потом под давлением мошенника взяла быстрый кредит на сумму 2000 евро, который опять загрузили в Binance.