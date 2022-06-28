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28.06.2022, 20:46

Здоровые лайфхаки от доктора Попова. Как спастись от жары и не заболеть

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Бойтесь бактерии legionella из кондиционера!
Arkadi Popov
Arkadi Popov
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Опасные бактерии и вирусы, риск пневмонии и воспаления суставов. Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью RusDelfi сделал настоящую антирекламу кондиционерам. Чем же еще спасаться от навалившейся на Эстонию жары? Доктор Попов нашел, что посоветовать даже тем, кому традиционные методы не совсем подходят.

Как пользоваться кондиционером или вентиятором и не заболеть?

На самом деле, не простудиться очень сложно, потому что из кондиционера идет поток холодного воздуха и люди часто забывают об этом. Часто могут страдать суставы, которые попадают под прямой поток холодного воздуха. Это приводит к тому, что могут возникать локальные повреждения и воспалительный процесс.

Если кондиционер давно не использовался и не было адекватной вентиляции в течение длительного времени, то там могут появляться бактерии, вирусы. Они, на самом деле, очень хорошо сохраняются в условиях кондиционера.

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RusDelfi
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