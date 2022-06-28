Здоровые лайфхаки от доктора Попова. Как спастись от жары и не заболеть

Как пользоваться кондиционером или вентиятором и не заболеть?



На самом деле, не простудиться очень сложно, потому что из кондиционера идет поток холодного воздуха и люди часто забывают об этом. Часто могут страдать суставы, которые попадают под прямой поток холодного воздуха. Это приводит к тому, что могут возникать локальные повреждения и воспалительный процесс.



Если кондиционер давно не использовался и не было адекватной вентиляции в течение длительного времени, то там могут появляться бактерии, вирусы. Они, на самом деле, очень хорошо сохраняются в условиях кондиционера.