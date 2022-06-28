28.06.2022, 20:46
Здоровые лайфхаки от доктора Попова. Как спастись от жары и не заболеть(5)
Бойтесь бактерии legionella из кондиционера!
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Опасные бактерии и вирусы, риск пневмонии и воспаления суставов. Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью RusDelfi сделал настоящую антирекламу кондиционерам. Чем же еще спасаться от навалившейся на Эстонию жары? Доктор Попов нашел, что посоветовать даже тем, кому традиционные методы не совсем подходят.