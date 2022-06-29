Видели что-нибудь? В деревне Пеэтри украли лодку вместе с тележкой. За информацию гарантируется вознаграждение

Водное транспортное средство похитили по адресу: улица Аллика, 12. Оставшиеся без имущества люди просят на всякий случай просмотреть установленные в автомобилях бортовые камеры — не исключено, что они записали информацию, которая поможет выйти на след воровхитителей.