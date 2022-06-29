Видели что-нибудь? В деревне Пеэтри украли лодку вместе с тележкой. За информацию гарантируется вознаграждение
В социальных сетях распространяется сообщение о неожиданном преступлении: в деревне Пеэтри украли стоявшую на суше лодку вместе с тележкой.
Водное транспортное средство похитили по адресу: улица Аллика, 12. Оставшиеся без имущества люди просят на всякий случай просмотреть установленные в автомобилях бортовые камеры — не исключено, что они записали информацию, которая поможет выйти на след воровхитителей.
Вознаграждение гарантируется!!!!!! Утром 26.06. в деревне Пеэтри, по Аллика, 12 в промежутке между 04:13-04:16 была украдена находившаяся около baltic industrial лодка вместе с тележкой (TIKI BS750-R) номерной знак 807 YKM!!!! Будьте внимательны! Может быть кто-нибудь что-нибудь видел? Возможно, установленная на доме камера запечатлела подозрительных лиц?
Звоните, если что-нибудь заметите! Телефон 5231874