МНЕНИЕ | Нужны ли в Эстонии гей-парады?

В украинской армии служат ЛГБТ-люди, которые имеют специальный шеврон, на нем изображен единорог. В довоенном Киеве неоднократно проводились ЛГБТ-парады. И это при том, что Украина никогда не славилась толерантностью. Как и большинство стран на постсоветском пространстве, большая часть населения была и остается достаточно консервативной. Но сейчас это, видимо, не так важно. Недавно Eesti Päevaleht рассказал историю небинарного человека по имени Антонина, который служит в украинской армии вместе со своим партнером и отмечает, что сослуживцы к ним относятся нормально.

А что в Эстонии? А в Эстонии все так же, как было тридцать лет назад. По крайней мере, на законодательном уровне. Гомосексуальность была декриминализирована в нашей стране с распадом Советского Союза, однако люди здесь до сих пор не имеют права заключить брак. „Сколько можно?“ - так звучал слоган ЛГБТ-парада в Тарту. В прошлом году прошли акции перед зданием парламента, активисты много лет подряд пытаются добиться того, чтобы в Эстонии начали регистрировать однополые браки. Но воз и ныне там.