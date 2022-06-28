28.06.2022, 14:30
МНЕНИЕ | Нужны ли в Эстонии гей-парады?(34)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Несмотря на либеральную политику и относительно терпимое отношение к людям из ЛГБТ-сообщества, наше общество остается достаточно закрытым к таким формам проявления любви.
В украинской армии служат ЛГБТ-люди, которые имеют специальный шеврон, на нем изображен единорог. В довоенном Киеве неоднократно проводились ЛГБТ-парады. И это при том, что Украина никогда не славилась толерантностью. Как и большинство стран на постсоветском пространстве, большая часть населения была и остается достаточно консервативной. Но сейчас это, видимо, не так важно. Недавно Eesti Päevaleht рассказал историю небинарного человека по имени Антонина, который служит в украинской армии вместе со своим партнером и отмечает, что сослуживцы к ним относятся нормально.