Кто такие единороги в украинской армии? Представители ЛГБТ-сообщества храбро защищают свою страну
Как в советское время будто бы не существовал секс, так и в нынешней украинской армии как будто не существуют геи. Представители ЛГБТ-сообщества превратили это в шутку и выбрали своим символом единорога, существо, которое тоже вроде бы не существует. Eesti Päevaleht поговорил с одной киевской парой, которая вместе служит в украинской армии.
Когда рано утром 24 февраля начали бомбить столицу Украины Киев, режиссеры театра Александр Жуган и Антонина Романова приняли решение добровольно пойти защищать свою родину. Это был своего рода прыжок в воду в неизвестном месте, потому что толерантное отношение к представителям ЛГБТ - не самая сильная сторона украинского общества. На своей униформе Жуган и Романова под украинским флагом носят шеврон с изображением единорога. Этот символ появился в украинской армии после вторжения России в восточную Украину в 2014 году, как реакция на разговоры о том, что в укранской армии не служат геи.