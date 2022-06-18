Кто такие единороги в украинской армии? Представители ЛГБТ-сообщества храбро защищают свою страну

Когда рано утром 24 февраля начали бомбить столицу Украины Киев, режиссеры театра Александр Жуган и Антонина Романова приняли решение добровольно пойти защищать свою родину. Это был своего рода прыжок в воду в неизвестном месте, потому что толерантное отношение к представителям ЛГБТ - не самая сильная сторона украинского общества. На своей униформе Жуган и Романова под украинским флагом носят шеврон с изображением единорога. Этот символ появился в украинской армии после вторжения России в восточную Украину в 2014 году, как реакция на разговоры о том, что в укранской армии не служат геи.

Из-за того, что единорог является мифическим существом, как и геи в украинской армии, именно этот зверь был выбран символом. „Конечно, все знали, что существуют ЛГБТ-люди, служащие в рядах военных формирований, но открытых ЛГБТ-людей не было. Однажды состоялась фотовыставка ЛГБТ-военных, где все участники были анонимными, и один из героев этой выставки совершил каминг-аут, открылся. И он стал первым ЛГБТ-военным, про которого все узнали — Виктор Пилипенко. Он и Настя Конфедерат, двое ЛГБТ-людей, ветеранов АТО, которые вдохновили меня на то, чтобы тоже взять в руки оружие и пойти защищать нашу землю. И за это я им очень благодарна, я вместе с ними защищаю Украину,“ - говорит Антонина Романова.