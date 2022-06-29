Подработка на каникулах. Куда может устроиться школьник в Эстонии?(1)
Наступило лето, у детей каникулы, и многие школьники хотят подработать. Родители редко возражают - ведь у такого времяпрепровождения одни плюсы. Ребенок получает свой первый опыт работы, начинает понимать, как достаются деньги и как ими распоряжаться, что такое ответственность, а кроме того не болтается бесцельно на улице три летних месяца.
Работа в дружине
Пожалуй, самый удачный вариант для школьников - это работа в дружине (malev). Организуют такие дружины местные самоуправления, и ждут туда детей с 13 лет. Школьникам предоставляют фронт посильных работ, и всё это проходит в форме летнего лагеря, за который платят деньги детям, а не берут их с родителей. Звучит прекрасно, однако попасть в такую дружину сложно - места быстро разбирают, и отправлять заявление с пожеланием работать там нужно уже весной.
Сайты некоторых дружин:
Требования к несовершеннолетним работникам
В принципе, подростков берут на любую работу, которая не требует определенных навыков и опыта. Во многих предприятиях есть простая работа, которую можно доверить школьнику, быстро обучив его, и предложив некоторую поддержку коллег. Но практически везде требуется хотя бы начальное знание эстонского языка, а в сферах, связанных с туризмом, и английский язык.
Что касается возраста, с которого берут детей на работу, то это очень зависит от самих обязанностей, и предприятия. В наше время не принято в объявлениях о работе указывать возраст кандидатов, поэтому придется это выяснить до того, как того, как отправить своё заявление. Но, как правило, с 16 лет уже выбор работы для подростков достаточно велик.
Где именно искать работу
Места, куда можно попробовать обратиться в поисках работы на лето:
- Супермаркеты (Prisma, Selver, Rimi, Maxima, Coop)
- Рестораны быстрого питания (McDonalds, Hesburger, Burger King, KFC)
- Почтовые предприятия (Omniva, Express Post)
- Магазины, продающие открытки и сувениры в Старом городе
Иногда на порталах с вакансиями попадаются объявления специально для школьников. А также на CV Keskus есть возможность отфильтровать подходящие объявления, поставив галочку „Работа подходит для молодежи“.
Кроме того можно устроиться на раздачу рекламных буклетов, продажу мороженого на пляже или на различных мероприятиях, расфасовку товаров на складах, уборочные и сельскохозяйственные работы.
Также можно дать объявление в различных группах в Фейсбуке, и браться за выгул собак, покос газона в районах с частными домами, выполнение каких-то работ по дому или в саду, а для школьников постарше подходит и работа няней, или подсобником на строительные объекты.
А есть школьники, у которых хобби могут превратиться в работу, и тогда они могут делать и что-то более серьёзное - например, дизайн и верстка веб сайтов, или переводы.
На что обратить особое внимание?
При выборе работы нужно понимать, что при выполнении некоторых обязанностей могут проявиться факторы, которые, возможно, окажут не самое хорошее воздействие на молодой организм, например:
- Опасность поскользнуться и оступиться
- Станки и оборудование
- Поднятие тяжестей
- Повторяющаяся работа в быстром темпе или неудобном положении
- Слишком сильный шум
- Использование химикатов
- Стресс
- Насилие (физическое и эмоциональное)
- Плохие условия труда на рабочем месте
Что говорит закон*?
*Закон о трудовом договоре, статья 7
По закону на работу можно взять несовершеннолетнего в возрасте 7–12 лет, и предложить ему выполнять легкую работу в сфере культуры, искусства, спорта или рекламной деятельности.
С возраста 13 лет круг возможных обязанностей расширяется, и можно заключить трудовой договор для выполнения следующих работ:
- сельскохозяйственные работы;
- вспомогательные работы, осуществляемые в торговом предприятии или на предприятии обслуживания;
- вспомогательные работы, осуществляемые на предприятии, оказывающем услуги питания или гостиничного хозяйства;
- иные работы, которые соответствуют требованиям, установленным в частях 2 и 4 статьи 7 Закона о трудовом договоре.
Работодатель не может заключать трудовой договор с несовершеннолетним и допускать его к работе, которая:
- превосходит физические или умственные способности несовершеннолетнего;
- угрожает нравственности несовершеннолетнего;
- содержит риски, которые несовершеннолетний не в состоянии вовремя заметить или предотвратить из-за отсутствия опыта или обучения;
- препятствует социальному развитию несовершеннолетнего или получению им образования;
- угрожает здоровью несовершеннолетнего вследствие характера работы или факторов риска производственной среды.
Несовершеннолетний не может выполнять работу, которая связана с оборотом алкоголя и табака, в т. ч. с розничной торговлей или обслуживанием клиентов.
Также нельзя забывать, что для работы с несовершеннолетним предприятие обязано заключить трудовой договор, как с любым другим работником. Единственная существенная разница при заключении трудового договора с несовершеннолетним в том, что работодатель должен спросить согласие родителя на подписание трудового договора.
В отношении несовершеннолетнего применяется сокращенное рабочее время:
- лицо в возрасте от 7 до 12 лет может работать не более 2 часов в день и 12 часов в течение семидневного периода во время учебной четверти во внешкольное время, а также 3 часа в день и 15 часов в семидневный период во время каникул
- лицо в возрасте от 13 до 14 лет или старше, обязанное посещать школу, может работать не более 2 часов в день и 12 часов в течение семидневного периода во время учебной четверти во внешкольное время, а также 7 часов в день и 35 часов в семидневный период во время каникул
- лицо в возрасте от 15 до 17 лет, не обязанное посещать школу, может работать 8 часов в день и 40 часов в течение семидневного периода
Если соблюдать закон, тщательно выбирать подходящее место для работы, а также в случае неприятных сюрпризов не замалчивать их, подросток не только сможет заработать, но и получит удовольствие и полезный опыт от работы на каникулах