Подработка на каникулах. Куда может устроиться школьник в Эстонии?

Работа в дружине

Пожалуй, самый удачный вариант для школьников - это работа в дружине (malev). Организуют такие дружины местные самоуправления, и ждут туда детей с 13 лет. Школьникам предоставляют фронт посильных работ, и всё это проходит в форме летнего лагеря, за который платят деньги детям, а не берут их с родителей. Звучит прекрасно, однако попасть в такую дружину сложно - места быстро разбирают, и отправлять заявление с пожеланием работать там нужно уже весной.

Сайты некоторых дружин:

Требования к несовершеннолетним работникам

В принципе, подростков берут на любую работу, которая не требует определенных навыков и опыта. Во многих предприятиях есть простая работа, которую можно доверить школьнику, быстро обучив его, и предложив некоторую поддержку коллег. Но практически везде требуется хотя бы начальное знание эстонского языка, а в сферах, связанных с туризмом, и английский язык.

Что касается возраста, с которого берут детей на работу, то это очень зависит от самих обязанностей, и предприятия. В наше время не принято в объявлениях о работе указывать возраст кандидатов, поэтому придется это выяснить до того, как того, как отправить своё заявление. Но, как правило, с 16 лет уже выбор работы для подростков достаточно велик.

Где именно искать работу

Места, куда можно попробовать обратиться в поисках работы на лето:

- Супермаркеты (Prisma, Selver, Rimi, Maxima, Coop)

- Рестораны быстрого питания (McDonalds, Hesburger, Burger King, KFC)

- Почтовые предприятия (Omniva, Express Post)

- Магазины, продающие открытки и сувениры в Старом городе

Иногда на порталах с вакансиями попадаются объявления специально для школьников. А также на CV Keskus есть возможность отфильтровать подходящие объявления, поставив галочку „Работа подходит для молодежи“.