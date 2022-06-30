Как иностранцы адаптируются к жизни в Эстонии?

Ericsson направляет всех своих сотрудников на предлагаемую государством бесплатную программу адаптации Settle in Estonia, которая предназначена для всех людей, проживших в Эстонии менее пяти лет. На курсах программы обучают как эстонскому языку, так и рассматривают различные аспекты эстонской жизни - например, где получить медицинскую помощь, как открыть банковский счет, заниматься бизнесом или начать учебу в университете. „Весной 2019 года совместно с программой адаптации мы создали обучающую группу, благодаря которой в различных курсах приняли участие почти 40 человек. Это было очень полезно“, — добавила Рехепапп. „Теперь нет отдельного обучения для нашего предприятия, и поэтому наши сотрудники без труда сами регистрируются на участие в программе адаптации“.

Как отмечает Рехепапп, новоприбывшие быстро адаптируются, тем более что компания изначально помогает консультациями по вопросам, связанными с документами, домом, школам и садикам для детей, и по всяким другим практическим вопросам. Самый большой вызов – это поддержка интеграции новоприбывших в общество, поскольку работники должны справляться с повседневной жизнью в Эстонии и после рабочего дня, а также находить для себя друзей и знакомых. „Мы всячески поддерживаем новых сотрудников на предприятии, помогая им со всевозможной информацией и документами. Однако дальнейшее обоснование в стране и интеграция в общество могут быть затруднены, если человек не найдет для себя сеть новых связей и знакомств. Также важно, чтобы и семья работника чувствовала бы себя в нашей стране как дома, и чтобы супруг/-а или партнер/-ша нашего сотрудника также нашел/нашла подходящую работу“.

По словам руководителя по персоналу Ericsson Марге Рехепапп, сотрудники эстонского подразделения компании прибыли из 55 стран, и за год в Эстонию приезжает около 50 человек с целью трудоустройства. „Пятая часть наших почти 2200 сотрудников — иностранцы, потому что Ericsson Estonia, как глобальная компания, является привлекательным работодателем во всем мире, а эстонский рынок талантов невелик. Таким образом, помимо эстонских порталов с объявлениями о работе, мы также рекламируем наши вакансии на LinkedIn и других международных каналах по подбору персонала. Поскольку рабочим языком компании является английский, то иностранцам легко освоиться в нашей рабочей среде и обосноваться в Эстонии“, — говорит Рехепапп.

Важны языковые навыки

Один из участников - приехавший в Эстонию из Испании Сальвадор - хотел выучить эстонский язык. „Обучение было хорошо структурировано и предоставило хорошую возможность для последующего обучения. Мне понравилось, что я мог спокойно практиковаться в беседах с другими на эстонском языке, слушать и повторять («Слушай и повторяй!“ — со смехом добавил Сальвадор). Учитель был очень терпелив с нашим ужасным произношением, которое имело очень разные вариации в разных языках. Я нашел друзей, которые тоже были заинтересованы в изучении эстонского языка, и я осмелился начать общаться, например, с другими родителями на эстонском языке в школе“. Добрыми словами Сальвадор вспоминает и методы обучения - например, однажды учитель взял с собой „обычный чесночный хлеб“, а на следующий день они шагали по улицам Таллина, ориентируясь по карте.

Также важны друзья

Сотрудники из Индии - Рахул и Азиз - также отметили профессионализм преподавателей. „С самого первого дня обучение очень удивило меня, потому что оно было весьма интерактивным. Мы все были так вдохновлены, что начали учить новые слова и фразы“, ​​— описал Рахул. „Несмотря на то, что время коронавируса затруднило очные встречи, студенты все равно много работали и сдавали успешно экзамены“. Также Азиз похвалил дружелюбную и комфортную учебную среду, благодаря которой теперь он осмеливается общаться на эстонском языке. „Я был поражен тем, как легко выучить новый язык, раньше это было намного сложнее“.

Руководитель по персоналу Ericsson Марге Рехепапп добавила, что такая возможность бесплатного обучения также помогает, например, иностранным студентам, которые сначала приезжают в компанию на практику, а затем приступают к работе. „Люди, участвующие в курсах, представляют очень разные национальности, поэтому наши сотрудники лучше узнают друг друга на таких курсах“, — сказала она.

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