Как иностранцы адаптируются к жизни в Эстонии?
Почти пятая часть работников эстонского подразделения международной компании сетевого и телекоммуникационного оборудования Ericsson являются иностранцами — по большей части им легко устроиться на работу и трудиться в Эстонии, но трудности могут возникнуть в долгосрочной перспективе при желании влиться в местное общество и при адаптации к повседневным жизненным вопросам, сообщается в пресс-релизе предприятия.
По словам руководителя по персоналу Ericsson Марге Рехепапп, сотрудники эстонского подразделения компании прибыли из 55 стран, и за год в Эстонию приезжает около 50 человек с целью трудоустройства. „Пятая часть наших почти 2200 сотрудников — иностранцы, потому что Ericsson Estonia, как глобальная компания, является привлекательным работодателем во всем мире, а эстонский рынок талантов невелик. Таким образом, помимо эстонских порталов с объявлениями о работе, мы также рекламируем наши вакансии на LinkedIn и других международных каналах по подбору персонала. Поскольку рабочим языком компании является английский, то иностранцам легко освоиться в нашей рабочей среде и обосноваться в Эстонии“, — говорит Рехепапп.
Благополучие семьи имеет важное значение
Как отмечает Рехепапп, новоприбывшие быстро адаптируются, тем более что компания изначально помогает консультациями по вопросам, связанными с документами, домом, школам и садикам для детей, и по всяким другим практическим вопросам. Самый большой вызов – это поддержка интеграции новоприбывших в общество, поскольку работники должны справляться с повседневной жизнью в Эстонии и после рабочего дня, а также находить для себя друзей и знакомых. „Мы всячески поддерживаем новых сотрудников на предприятии, помогая им со всевозможной информацией и документами. Однако дальнейшее обоснование в стране и интеграция в общество могут быть затруднены, если человек не найдет для себя сеть новых связей и знакомств. Также важно, чтобы и семья работника чувствовала бы себя в нашей стране как дома, и чтобы супруг/-а или партнер/-ша нашего сотрудника также нашел/нашла подходящую работу“.
Ericsson направляет всех своих сотрудников на предлагаемую государством бесплатную программу адаптации Settle in Estonia, которая предназначена для всех людей, проживших в Эстонии менее пяти лет. На курсах программы обучают как эстонскому языку, так и рассматривают различные аспекты эстонской жизни - например, где получить медицинскую помощь, как открыть банковский счет, заниматься бизнесом или начать учебу в университете. „Весной 2019 года совместно с программой адаптации мы создали обучающую группу, благодаря которой в различных курсах приняли участие почти 40 человек. Это было очень полезно“, — добавила Рехепапп. „Теперь нет отдельного обучения для нашего предприятия, и поэтому наши сотрудники без труда сами регистрируются на участие в программе адаптации“.
Важны языковые навыки
Один из участников - приехавший в Эстонию из Испании Сальвадор - хотел выучить эстонский язык. „Обучение было хорошо структурировано и предоставило хорошую возможность для последующего обучения. Мне понравилось, что я мог спокойно практиковаться в беседах с другими на эстонском языке, слушать и повторять («Слушай и повторяй!“ — со смехом добавил Сальвадор). Учитель был очень терпелив с нашим ужасным произношением, которое имело очень разные вариации в разных языках. Я нашел друзей, которые тоже были заинтересованы в изучении эстонского языка, и я осмелился начать общаться, например, с другими родителями на эстонском языке в школе“. Добрыми словами Сальвадор вспоминает и методы обучения - например, однажды учитель взял с собой „обычный чесночный хлеб“, а на следующий день они шагали по улицам Таллина, ориентируясь по карте.
Также важны друзья
Сотрудники из Индии - Рахул и Азиз - также отметили профессионализм преподавателей. „С самого первого дня обучение очень удивило меня, потому что оно было весьма интерактивным. Мы все были так вдохновлены, что начали учить новые слова и фразы“, — описал Рахул. „Несмотря на то, что время коронавируса затруднило очные встречи, студенты все равно много работали и сдавали успешно экзамены“. Также Азиз похвалил дружелюбную и комфортную учебную среду, благодаря которой теперь он осмеливается общаться на эстонском языке. „Я был поражен тем, как легко выучить новый язык, раньше это было намного сложнее“.
Руководитель по персоналу Ericsson Марге Рехепапп добавила, что такая возможность бесплатного обучения также помогает, например, иностранным студентам, которые сначала приезжают в компанию на практику, а затем приступают к работе. „Люди, участвующие в курсах, представляют очень разные национальности, поэтому наши сотрудники лучше узнают друг друга на таких курсах“, — сказала она.
Два вопроса:
Что может государственная программа адаптации?
Состоящая из различных бесплатных обучений программа Settle in Estonia дает представление о функционировании эстонского государства и общества, а также об устройстве повседневной жизни. В рамках программы прибывшие в Эстонию получают ответы на важные вопросы - такие как их права и обязанности в Эстонии, как открыть банковский счет, нахождение семейного врача или выбор учебного заведения для своих детей. Хорошее знание местного образа жизни в Эстонии помогает иностранцам лучше обосноваться в Эстонии и внести свой вклад в местную экономику и развитие общества. Программа предназначена для всех иностранцев с видом на жительство и правом на жительство, которые прибыли в Эстонию в течение последних пяти лет. Подробнее читайте здесь settleinestonia.ee.
Для кого предназначена программа адаптации?
По словам главного специалиста отдела культурного разнообразия Министерства культуры Марии Аасма, все больше людей приезжает жить, работать и учиться в Эстонию, поэтому среднее количество участников программы увеличивается на десятую часть в год.
„Важны взаимосвязи между постоянными жителями и теми, кто прибыл в Эстонию. Наша цель состоит в том, чтобы люди, выбравшие Эстонию местом жительства, чувствовали бы себя здесь хорошо, могли справляться самостоятельно с будничными вопросами и находили возможность реализовать себя. Обучением по программе адаптации мы помогаем новому иммигранту лучше понять нашу жизнь и быстрее освоиться в обществе“, — сказала Аасма.
Если в позапрошлом году обучения программы посетили 1950 раз, то в прошлом году уже 2262 раза. По-прежнему большинство участников обучения приезжают в Эстонию из России, Украины, Нигерии и Индии, и, как правило, цель приезда в Эстонию – это работа, учеба или переезд вместе с членом семьи.
С конца июня в программу добавлен отдельный учебный модуль для военных беженцев, прибывающих из Украины, которые получили статус временной защиты в Эстонии. Исходя из законодательства, получившие статус временной защиты обязаны принять участие в специальном однодневном обучении, посвященному адаптации и изучению языка на уровень А1. Более подробная информация доступна на веб-сайте Settle in Estonia.
Учебная программа New in Estonia предназначена для людей, которые приехали работать и учиться в Эстонию на короткий срок, т.е. по визе D.