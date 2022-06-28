28.06.2022, 12:31
Столтенберг обещал Каллас: Таллинн никогда не будет завоеван(38)
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Накануне начавшегося сегодня в Мадриде саммита лидеры Турции, Швеции и Финляндии обсудили острые вопросы.
Перед саммитом НАТО особых споров о том, нужно ли укреплять военную мощь восточного фланга НАТО, уже не велось. Вопрос в том, насколько быстро и надежно это будет сделано. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя новые оборонные планы, упомянул премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая в международных СМИ резко раскритиковала обороноспособность альянса. В интервью газете The Financial Times Столтенберг сказал, что понимает обеспокоенность Каллас, он заверил, что ни одним планом не предусмотрено отдать Таллинн врагу.