Новости Эстонии
28.06.2022, 12:31

Столтенберг обещал Каллас: Таллинн никогда не будет завоеван

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Йенс Столтенберг, Кая Каллас и Джо Байден во время предыдущего саммита. "Каллас хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это обещать", - сказал вчера Столтенберг.
Йенс Столтенберг, Кая Каллас и Джо Байден во время предыдущего саммита. "Каллас хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это обещать", - сказал вчера Столтенберг.
ФОТО: EPA/Scanpix

Накануне начавшегося сегодня в Мадриде саммита лидеры Турции, Швеции и Финляндии обсудили острые вопросы.

Перед саммитом НАТО особых споров о том, нужно ли укреплять военную мощь восточного фланга НАТО, уже не велось. Вопрос в том, насколько быстро и надежно это будет сделано. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя новые оборонные планы, упомянул премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая в международных СМИ резко раскритиковала обороноспособность альянса. В интервью газете The Financial Times Столтенберг сказал, что понимает обеспокоенность Каллас, он заверил, что ни одним планом не предусмотрено отдать Таллинн врагу.

„На протяжении десятилетий они жили под властью Советов и на собственном горьком опыте убедились, что значит стать жертвой оккупации и вторжения, - сказал Столтенберг. - Я понимаю, что она [Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это обещать“. Как заверил Столтенберг, России не удастся захватить Таллинн: „Это у них не получится точно так же, как во время холодной войны они не захватили город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин“.

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