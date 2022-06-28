Столтенберг обещал Каллас: Таллинн никогда не будет завоеван

Перед саммитом НАТО особых споров о том, нужно ли укреплять военную мощь восточного фланга НАТО, уже не велось. Вопрос в том, насколько быстро и надежно это будет сделано. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя новые оборонные планы, упомянул премьер-министра Эстонии Каю Каллас, которая в международных СМИ резко раскритиковала обороноспособность альянса. В интервью газете The Financial Times Столтенберг сказал, что понимает обеспокоенность Каллас, он заверил, что ни одним планом не предусмотрено отдать Таллинн врагу.

„На протяжении десятилетий они жили под властью Советов и на собственном горьком опыте убедились, что значит стать жертвой оккупации и вторжения, - сказал Столтенберг. - Я понимаю, что она [Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это обещать“. Как заверил Столтенберг, России не удастся захватить Таллинн: „Это у них не получится точно так же, как во время холодной войны они не захватили город Киркенес на севере Норвегии или Западный Берлин“.