На коалиционных переговорах особого успеха не достигнуто. Но решено повысить не облагаемый подоходным налогом минимум

Руководитель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер считает такой результат ожидаемым.

„Мы говорили на темы, по которым договоренности нет, и решили, что переговоры продолжат делегации. Партийные делегации уже долгое время не собирались, встречи были между председателями. Но теперь, когда Кая Каллас уехала (на саммит НАТО в Мадриде - ред.), завтра-послезавтра соберутся делегации партий“, - сказал Сеэдер порталу Delfi.

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что видит по вопросу дошкольного образования возможность компромисса между СДП и Isamaa.

„Кажется, что компромиссное предложение уже почти на столе, - сказал Ляэнеметс Delfi и дал понять, что партия Isamaa немножко неправильно поняла предложения соцдемов по тематике образования.

Как передает rus.err, стороны достигли принципиальной договоренности о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума до минимальной заработной платы, то есть до 654 евро.

„Необлагаемый минимум повышается до 654 евро, что является минимальной заработной платой. В размере минимальной заработной платы доход не облагается налогом, и у людей остается больше денег“, - подчеркнула Каллас.

Сейчас налогом не облагается доход в 500 евро в месяц.