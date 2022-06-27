Месть за транзит? Из-за кибератаки российских хакеров госучреждения и бизнес Литвы работают с перебоями

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Killnet, которая продолжает публиковать информацию о запланированных и реализованных так называемых DDoS-атаках на своем канале социальной сети Telegram.

Перебои в услугах

В распространенном видео представитель группировки указал, что атаки являются местью за введенные полторы недели назад ограничения калининградского транзита некоторых товаров. После вступления в силу санкций Евросоюза Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснения Еврокомиссии.

В связи с продолжающимися кибератаками на государственные учреждения Государственная налоговая инспекция (ГНИ) в понедельник приостановила работу своих информационных систем из соображений безопасности.

ГНИ сообщила, что сделала это „после того, как зафиксировала необычно высокий поток подключений“.

„Обращаем внимание, что данные клиентов ГНИ находятся в безопасности. В настоящее время отключены сайт ГНИ, система Mano VMI (“Моя ГНИ“), также нет возможности получения услуг по телефону“, — сообщили в инспекции.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте подтвердила BNS, что имеет место сбой в выдаче паспортов и видов на жительство ​​из-за нарушения работы информационных систем в Литве.

„Мы подвергаемся атаке“

Пресс-секретарь государственной компании Lietuvos oro uostai (“Аэропорты Литвы“) Тадас Василяускас подтвердил BNS, что сайт компании испытывает некоторые сбои.

„У нас есть некоторые сбои, но все работает, наши системы работают“, — сказал он.

Сайт компании, предоставляющей услуги по установке и обслуживанию системы управления бизнесом BSS, не работает последние несколько часов.

„Мы знаем из общественного пространства, что есть риски и мы подвергаемся атакам. Наш сайт, на котором публикуется информация, подвергся атаке“, — заявил руководитель BSS IT Нериюс Янкаускас.

В своем Telegram-аккаунте группировка Killnet назвала своими мишенями интернет-страницы предприятий, предоставляющих услуги систем управления документами.