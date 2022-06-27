Пьяная ссора из-за велосипеда закончилась убийством. Сегодня суд вынес приговор по делу об утоплении трупа в Соодевахе(3)
Харьюский уездный суд признал сегодня Артура Рятсепа виновным в умышленном убийстве и неоднократных случаях насилия в близких отношениях, пишет Eesti Päevaleht.
За убийство обвиняемый получил 10 с половиной лет лишения свободы. За неоднократное применение физического насилия по отношению к своей сожительнице Рятсепу было назначено еще полтора года тюрьмы. В итоге (с учетом частичного сложения) суд приговорил обвиняемого к 11 годам тюремного заключения, срок которого начал отсчитываться с октября прошлого года, когда мужчина был задержан и затем арестован.
Рятсеп будет должен выплатить процессуальные издержки в размере чуть более 6 000 евро.
По вступлению приговора в силу он сможет получить обратно свой велосипед, из-за которого у него началась ссора с Иваном (имя изменено - ред.), которая закончилась избиением и смертью последнего.
Причиной ссоры стало то, что Иван сломал взятый взаймы у Рятсепа велосипед. „Это маргинальное дело, которое не должно было привести к такому итогу“, - отметила прокурор Наталия Мийлвеэ.
Предыстория
11 октября прошлого года случайный прохожий обнаружил поблизости от Таллиннского аэропорта в селе Соодевахе лежащий в овраге труп мужчины. Прибывшие на место криминалисты выяснили, что к телу убитого были прикреплены утяжелители, чтобы оно ушло под воду.
На трупе имелись следы насилия, и уже в течение первого дня полиция задержала в качестве подозреваемых 51-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, последний — Артур Рятсеп — с санкции суда на время следствия был взят под стражу. В ходе разбирательства выяснилось, что сожительница обвиняемого - Татьяна - к убийству отношения не имеет. Она сама стала жертвой физического насилия со стороны обвиняемого.
По мнению экспертов, состояние трупа говорило о том, что убийство было совершено еще в августе. Позже была установлена и точная дата совершения преступления - 21-е августа.
Согласно собранным прокуратурой данным, убитый был знаком с обвиняемыми, а к убийству привела вспыхнувшая во время совместного распития алкоголя ссора.
Отказаться от водки не захотел
Ранее Рятсепа три раза наказывали в уголовном порядке за вождение автомобиля в нетрезвом виде, при этом один раз ему пришлось реально отбывать наказание за решеткой. Почти 10-месячный срок он отбыл в октябре 2019 года.
Когда летом 2019 года Рятсепу оставалось отсидеть до освобождения три месяца, был запущен процесс по его досрочному освобождению. В связи с этим как Таллиннская, так и Вируская тюрьма, где отбывал наказание мужчина, дали на него свои характеристики.
Хотя у Рятсепа была диагностирована алкогольная зависимость, и он понимал, что это является одной из причин его криминального поведения, мужчина дал тюрьме понять, что не собирается отказываться от крепких напитков. Он также не проявлял интереса к получению основного образования — в своей прежней жизни он учебу бросил. У него была цель найти работу и, при необходимости, получить какую-то специальность.
В тюрьме заключенный вел себя прилично, исправительное учреждение выяснило, что после освобождения бывший работодатель Рятсепа был готов предоставить мужчине работу и жильё, но с условием, что он не будет делить жилище со своей подругой, так как „последняя оказывает своим поведением плохое влияние“.
Рятсеп дал понять, что на таких условиях он возвращаться к прежнему работодателю не намерен. По мнению Вируской тюрьмы, плохое влияние сожительницы на Рятсепа заключалось в том, что они вместе злоупотребляли алкоголем, а женщина не имела привычки трудиться. Рятсеп не захотел бросать свою спутницу, поэтому его планы на жизнь после освобождения так и остались не совсем ясными.
Несмотря на всё, освобождение Рятсепа по УДО поддержали и Вируская тюрьма, и прокуратура. К удивлению участников судебного заседания, рассматривавших вопрос УДО, мужчина и не хотел досрочно освобождаться. Он не видел в этом смысла, так как к тому времени ему оставалось провести за решеткой всего месяц.
Суд счел, что нет смысла выпускать на свободу человека, который сам этого не хочет, и Рятсеп отбыл свое наказание до конца.