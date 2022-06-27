Пьяная ссора из-за велосипеда закончилась убийством. Сегодня суд вынес приговор по делу об утоплении трупа в Соодевахе

За убийство обвиняемый получил 10 с половиной лет лишения свободы. За неоднократное применение физического насилия по отношению к своей сожительнице Рятсепу было назначено еще полтора года тюрьмы. В итоге (с учетом частичного сложения) суд приговорил обвиняемого к 11 годам тюремного заключения, срок которого начал отсчитываться с октября прошлого года, когда мужчина был задержан и затем арестован.

Рятсеп будет должен выплатить процессуальные издержки в размере чуть более 6 000 евро.

По вступлению приговора в силу он сможет получить обратно свой велосипед, из-за которого у него началась ссора с Иваном (имя изменено - ред.), которая закончилась избиением и смертью последнего.

Причиной ссоры стало то, что Иван сломал взятый взаймы у Рятсепа велосипед. „Это маргинальное дело, которое не должно было привести к такому итогу“, - отметила прокурор Наталия Мийлвеэ.

Предыстория

11 октября прошлого года случайный прохожий обнаружил поблизости от Таллиннского аэропорта в селе Соодевахе лежащий в овраге труп мужчины. Прибывшие на место криминалисты выяснили, что к телу убитого были прикреплены утяжелители, чтобы оно ушло под воду.

На трупе имелись следы насилия, и уже в течение первого дня полиция задержала в качестве подозреваемых 51-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, последний — Артур Рятсеп — с санкции суда на время следствия был взят под стражу. В ходе разбирательства выяснилось, что сожительница обвиняемого - Татьяна - к убийству отношения не имеет. Она сама стала жертвой физического насилия со стороны обвиняемого.

По мнению экспертов, состояние трупа говорило о том, что убийство было совершено еще в августе. Позже была установлена и точная дата совершения преступления - 21-е августа.

Согласно собранным прокуратурой данным, убитый был знаком с обвиняемыми, а к убийству привела вспыхнувшая во время совместного распития алкоголя ссора.

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