Поезда Elron опаздывают из-за перегрева двигателей. Из-за жары ситуация может продолжиться

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп, жара влияет на работу двигателей электропоездов. „Есть только один способ уберечь двигатели от жары — снизить скорость. Поезда останавливаются в результате перегрева двигателя, и приходится остужать их. Этим объясняются опоздания“, - сказала она.

Кульдеркнуп не ответила на вопрос, с какой скоростью должен ехать электропоезд, чтобы двигатель не перегревался. В настоящее время поезда следуют, не снижая скорость. Опоздания поездов обусловлены исключительно перегревом двигателя. В настоящее время предприятие Elron ищет ответа на вопрос, нужно ли снижать скорость движения поездов. Кулдеркнув не исключает, что из-за жары в ближайшее время ситуация не изменится.

На прошлой неделе фирма Elron разослала сообщение, в котором рекомендовала пользоваться электричками в вечернее время, что вызвало немало нареканий. „Как только государство выделит деньги на закупку новых поездов, в них станет просторнее“, - сказала Кульдеркнуп.

В настоящее время опаздывают следующие электропоезда:

Рейс 019 Тарту-Таллинн (15.36–17.33) опаздывает на 9 минут на станцию Тарту из-за опоздания другого поезда.

Рейс 212 (Таллинн-Тарту) опаздывает.

Рейс 017 Тарту-Таллинн (14.12–16.08) опаздывает на станцию Тапа на 16 минут из-за неисправности инфраструктуры.

Все изменения в графике движения поездов на сайте Elron.





