ФОТО | Банку Luminor сделано бомбовое предупреждение. Движение в центре Таллинна было нарушено

„Сегодня в 14.37 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что в офисе банка Luminor на улице Лийвалайа заложена бомба. На место прибыла полиция и саперы Спасательного департамента, люди из здания были эвакуированы“, - сообщила пресс-служба полиции.