27.06.2022, 16:17
ФОТО | Банку Luminor сделано бомбовое предупреждение. Движение в центре Таллинна было нарушено(3)
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ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня примерно в половине третьего дня банку Luminor было сделано бомбовое предупреждение. Из здания банка были эвакуированы люди. Позже выяснилось, что бомбовая угроза была ложной.
„Сегодня в 14.37 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что в офисе банка Luminor на улице Лийвалайа заложена бомба. На место прибыла полиция и саперы Спасательного департамента, люди из здания были эвакуированы“, - сообщила пресс-служба полиции.
Через пару часов стало ясно, что опасности для жизни людей не было. „Личность мужчины, сделавшего бомбовое предупреждение, устанавливается, возбуждено дело“, - сообщила позже полиция.
Автомобильное движение на улице было закрыто на отрезке от улицы Юхкентали до Тартуского шоссе.
Lugeja fotod evakueeritud isikutest: