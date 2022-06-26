Ралли Кении: Тянака постигла неудача

За Калле Рованперя, для которого это была четвертая победа на этапах чемпионата WCR в этом сезоне, пришли еще три гонщика Toyota - британец Эльфин Эванс (+ 52,8 секунды), японец Такамото Кацута (+1.42,7) и француз Себастьен Ожье (+2.10,3).

Отт Тянак, как и в субботу, гонку не закончил и очков не набрал. На 17-м спецучастке у автомобиля Тянка поломалась рулевая тяга.

В генеральной классификации на первом месте Рованперя - 145 очков. За ним идут Нёвиль (80), Тянак (65), Кацута (65), Крэйг Брин (60) и Эванс (57).

Седьмой этап чемпионата мира WCR состоится с 14 по 17 июля в Эстонии.