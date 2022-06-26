Десятки тысяч жителей уже получили от Налогово-таможенного департамента письма с предупреждением: как бы не пришлось потом доплачивать!

Что же делать людям, если они получили такое письмо? Татьяна Клеттенберг советует: „Нужно проверить учет не облагаемого подоходным налогом минимума. Сделать это можно в электронной среде E-MTA. Для этого перейдите на домашнюю страницу Налогово-таможенного департамента (www.emta.ee), перейдите в среду самообслуживания, слева в меню выберите раздел „Регистры и запросы“ и в появившемся меню выберите пункт „Мои доходы“. Там и будет все информация“.

При этом НТД разослал уведомления всем тем, чьи контактные данные (адрес электронной почты или номер телефона) имелись в распоряжении ведомства. Поэтому очень важно всегда проверять правильность своих данных и обновлять их по мере необходимости.

Главный специалист отдела государственных услуг Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг разъясняет: „Такие уведомления получил уже 21 181 человек. Это – те, кто, согласно нашим данным, за четыре месяца использовал необлагаемый минимум в большем объеме, чем было предусмотрено, и у кого может возникнуть дополнительное обязательство по уплате подоходного налога в размере 100 или более евро“.

Для уменьшения подоходного налога, подлежащего доплате, при желании Вы можете подать заявление лицу, производящему выплаты (работодателю, в Департамент социального страхования и пр.), с просьбой либо не учитывать в следующих месяцах не облагаемый налогом доход с выплат, которые были Вам произведены, либо учитывать его в меньшем размере, чем до этого времени.

В конце мая жителям страны стали приходить уведомления от Налогово-таможенного департамента. Там говорилось следующее: „Обращаем Ваше внимание, что, по имеющимся у нас данным, с Вашего дохода за четыре месяца этого года рассчитан не облагаемый налогом доход в такой сумме, из-за чего в следующем году у Вас может возникнуть обязанность по предоставлению декларации о доходах и уплате подоходного налога.

Если же у вас нет компьютера и доступа в интернет, то можно обратиться в бюро НТД.

Если же у человека есть сомнения касательно применения его не облагаемого подоходным налогом минимума, налоговики советуют проверить правильность цифр в электронной среде самообслуживания.

Однако стоит помнить, что в базах данных информация появляется не сразу. И, например, если вы сдаете недвижимость в аренду или продали ее в этом году, то сведения об этом могут появиться только при заполнении декларации о доходах.

Также стоит учитывать, что и льготы, на которые вы имеете право, тоже отображаются не сразу: например, вам пришло письмо, что вы должны будете доплатить, но если у вас двое или более детей, или вы делаете взносы в III пенсионную ступень, или оплачиваете обучение, делаете пожертвования и т. д., то при заполнении декларации о доходах вся эта информация тоже будет учитываться, и в итоге может оказаться, что ничего доплачивать государству и не надо.

Что делать работающим пенсионерам?

У работающего пенсионера, который получает как пенсию, так и зарплату, которая меньше 500 евро, есть право применять не облагаемый подоходным налогом минимум в двух местах.

„Работающий пенсионер может подать заявление с указанием конкретной суммы льготы, то есть дохода, который не будет облагаться налогом, как в Департамент социального страхования, так и работодателю, – говорит Татьяна Клеттенберг. – Важно иметь в виду, что работающий пенсионер может распределять льготу между работодателем и Департаментом социального страхования в размере 500 евро“.

В заявлении следует указать, чтобы работодатель или Департамент социального страхования 1) применял бы в расчетах перед переводом денег не облагаемый подоходным налогом минимум или 2) не применял бы не облагаемый подоходным налогом минимум или 3) применял бы не облагаемый налогом минимум в размере конкретной суммы – например, 100 евро в месяц.

Таким образом, если пенсионер получает 450 евро пенсии и параллельно подрабатывает где-то и получает еще 300 евро, то он может 1) написать заявление работодателю, чтобы он применял бы налоговую льготу и не облагал бы его зарплату в размере 300 евро подоходным налогом, а также в Департамент социального страхования, чтобы там льгота была бы 200 евро в месяц, 2) написать заявление в Департамент социального страхования, чтобы налоговая льгота применялась бы ко всей его пенсии, а у работодателя – тогда на 50 евро в месяц, 3) написать заявление о льготе только в одно место или не писать его вообще, тогда в феврале государство вернет переплаченный пенсионером подоходный налог.

Однако, как уже выясняла „МК-Эстония“ в предыдущих статьях, пенсионер в таком случае нередко теряет деньги: вопервых, нашей читательнице-пенсионерке вернули почему-то меньше, чем если бы она подала заявление, чтобы учитывали налоговую льготу, вовторых, за год деньги теряют свою ценность из-за высокой инфляции.

И еще один важный нюанс: если пенсионер платит за обучение своих внуков или правнуков до 26 лет, то эту льготу потом при подаче декларации о доходах тоже учитывают, и порой после этого даже не нужно ничего доплачивать.