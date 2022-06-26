Аптеки испытывают трудности с поставками лекарства от „популярного“ недуга
Жительнице Таллинна выписали препарат от хронического заболевания, но ближайшая аптека, где можно купить лекарство, находится почти в 65 километрах от столицы, пишет „МК-Эстония“.
Болеть не нравится никому, но болезни приходят без спроса. И слава богу, что аптеки могут предложить сегодня широкий спектр лекарств от самых разных недугов. Принял ли таблетку, помазал ли больное место мазью – и немочи отступают, чтобы человек деловито и споро продолжил свою привычную деятельность.
Тем досаднее оказаться в ситуации, когда лекарство в принципе существует, но купить его в аптеке невозможно. Так случилось с нашей читательницей из Таллинна Натальей.
„Мне выписали таблетки от хронической болезни, но выкупить их я не могу, потому как в Таллинне и округе их нет. Ближайшая аптека, где они еще есть, в Аэгвийду! Но не факт, что они там еще будут, когда я туда доберусь. Я впервые сталкиваюсь с таким дефицитом. Аптекарь говорит, это популярное лекарство, так тем более оно должно быть во всех аптеках“, – жалуется расстроенная женщина.
Речь идет о препарате против подагры Allopurinol 100 mg. „В аптеках есть Allopurinol 300 mg, и я попросила, чтобы мне продали такую упаковку, я бы принимала по половинке, – говорит Наталья. – Но аптекарь сказал, что для этого нужен другой рецепт, а чтобы получить новый рецепт, тоже требуется время. К понедельнику мест, где есть аллопуринол, в Apteegiinfo стало еще меньше, так не останусь ли я без лекарства вообще? Аптекарь говорит, что аналогов у этого препарата нет“.
Временное исключение
Департамент лекарственных средств подтвердил: с поставками аллопуринола действительно есть проблемы. По словам Клары Саар, специалиста Бюро по надзору за импортом и экспортом департамента, в Эстонии продаются таблетки аллопуринола 100 мг трех производителей:
• Allopurinol Sandoz таблетки 100 mg
Поставка затруднена с октября прошлого года, первоначально из-за неожиданного роста спроса, но с тех пор производство новой партии задерживается из-за производственных проблем. Ожидается, что поставки возобновятся в начале 2023 года.
• Allopurinol Orifarm (ранее Allopurinol Nycomed) таблетки 100 mg
Поставка затруднена в связи с передачей продукции от Takeda к Orifarm. Ожидается, что поставки возобновятся в сентябре этого года.
• Allopurinol Accord таблетки 100 mg
До сих пор использование этого препарата в Эстонии было в несколько раз ниже, чем у обоих других производителей. В результате запасы лекарства закончились из-за неожиданного увеличения спроса. Чтобы решить эту проблему, Департамент лекарственных средств временно позволил этому лекарству продаваться в финско-шведской упаковке, к которой для обеспечения безопасности прилагается листок-вкладыш на эстонском языке. Лекарство в упаковке на иностранном языке прибудет в Эстонию на следующей неделе.
На 3 не делится
Майя Уускюла, руководитель отдела фармаконадзора департамента, сказала, что ближайшая альтернатива, доступная в настоящее время в аптеках, – делить таблетки 300 мг на дозы по 150 мг.
„Обратите внимание, что только таблетки Allopurinol Orifarm 300 мг можно делить на равные дозы, – отмечает она. – Лекарства других производителей не имеют риски – линии, предназначенной для деления таблетки пополам“.
Обычно лечение следует начинать с дозы 100 мг, объясняет специалист, однако большинству пациентов требуются более высокие дозы для снижения уровня мочевой кислоты по мере необходимости. У таких пациентов дозу увеличивают постепенно. Поддерживающая доза может составлять от 200 до 900 мг в сутки в зависимости от пациента. Если суточная доза составляет более 300 мг, ее следует делить пополам. Доза, вводимая за один раз, никогда не должна превышать 300 мг.
„Как правило, нет никакого риска для здоровья от дозы 150 мг. Если у пациента повышен риск побочных эффектов (например, у пациентов с тяжелым заболеванием почек), интервал дозирования может быть увеличен (т. е. менее одного раза в день) в соответствии с рекомендациями врача, – советует Уускюла. – Пациенты должны проконсультироваться со своим врачом при изменении дозы. Врач может оценить эффективность применения более высокой дозы для конкретного пациента“.
Провизор аптеки Südameapteek Мариана Джаниашвили добавила, что без консультации своего лечащего врача самостоятельно корректировать дозировки не рекомендуется. Это может привести к увеличению риска нежелательных побочных эффектов и ухудшению самочувствия. „В связи с тем, что на данный момент существует проблема с поставками дозировки 100 мг, рекомендую проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать схему лечения, то есть подобрать другой препарат, но с тем же лечебным эффектом для продолжения терапии“, – сказала она.
Резко вырос спрос
Сложности с доставкой могут возникнуть для любого лекарства, будь то широко распространенное или орфанное лекарство, дешевое или дорогое лекарство, оригинальное лекарство или лекарство-дженерик. Причины затруднений с поставками могут быть разными, но основными причинами являются производственные проблемы и внезапное увеличение спроса, говорит Клара Саар.
В случае затруднений с поставками первостепенное значение имеют замещаемость отсутствующего препарата и характер заболевания. Трудности с поставками вызывают проблемы, особенно когда нет альтернативы лекарству с тем же активным ингредиентом, и поэтому врач должен изменить лечение пациента, а пациент должен принять новый график дозирования лекарства. Департамент лекарственных средств в сотрудничестве с держателями лицензий на продажу и оптовиками ежедневно занимается решением проблем с поставками и поиском альтернатив, и информация о трудностях с поставками появляется на веб-сайте департамента https://ravimiamet.ee и в регистре лекарственных средств https://ravimiregister.ee/.
„В начале кризиса Департамент лекарственных средств рекомендовал оптовикам искать альтернативные каналы поставок лекарств из России, Белоруссии и Украины. На сегодняшний день проблем с этим не было. Дело не в том, что активные фармацевтические ингредиенты или готовые лекарства производятся воюющими странами, а в том, что потребность в лекарствах резко возросла из-за отправки помощи в Украину и из-за приема военных беженцев – они тоже нуждаются в лекарствах. Государства-члены Европейского союза внимательно следят за наличием лекарств и обмениваются информацией“, – объяснила специалист.