Аптеки испытывают трудности с поставками лекарства от „популярного“ недуга

Болеть не нравится никому, но болезни приходят без спроса. И слава богу, что аптеки могут предложить сегодня широкий спектр лекарств от самых разных недугов. Принял ли таблетку, помазал ли больное место мазью – и немочи отступают, чтобы человек деловито и споро продолжил свою привычную деятельность.

Тем досаднее оказаться в ситуации, когда лекарство в принципе существует, но купить его в аптеке невозможно. Так случилось с нашей читательницей из Таллинна Натальей.

„Мне выписали таблетки от хронической болезни, но выкупить их я не могу, потому как в Таллинне и округе их нет. Ближайшая аптека, где они еще есть, в Аэгвийду! Но не факт, что они там еще будут, когда я туда доберусь. Я впервые сталкиваюсь с таким дефицитом. Аптекарь говорит, это популярное лекарство, так тем более оно должно быть во всех аптеках“, – жалуется расстроенная женщина.

Речь идет о препарате против подагры Allopurinol 100 mg. „В аптеках есть Allopurinol 300 mg, и я попросила, чтобы мне продали такую упаковку, я бы принимала по половинке, – говорит Наталья. – Но аптекарь сказал, что для этого нужен другой рецепт, а чтобы получить новый рецепт, тоже требуется время. К понедельнику мест, где есть аллопуринол, в Apteegiinfo стало еще меньше, так не останусь ли я без лекарства вообще? Аптекарь говорит, что аналогов у этого препарата нет“.

Временное исключение

Департамент лекарственных средств подтвердил: с поставками аллопуринола действительно есть проблемы. По словам Клары Саар, специалиста Бюро по надзору за импортом и экспортом департамента, в Эстонии продаются таблетки аллопуринола 100 мг трех производителей:

• Allopurinol Sandoz таблетки 100 mg

Поставка затруднена с октября прошлого года, первоначально из-за неожиданного роста спроса, но с тех пор производство новой партии задерживается из-за производственных проблем. Ожидается, что поставки возобновятся в начале 2023 года.

• Allopurinol Orifarm (ранее Allopurinol Nycomed) таблетки 100 mg