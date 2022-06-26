Новости Эстонии
26.06.2022, 11:32

Мошенники разбушевались. Можно ли ограничить доступ пожилому родственнику к его финансам?

 
МК-Эстония
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Если человек дееспособный, то он имеет право распоряжаться своим имуществом как пожелает. Может подарить, проиграть его, может позволить себе быть обманутым, отмечает в еженедельнике МК-Эстония Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex.

Если человек боится попасться в ловушку обманщиков, то ему не нужно вступать в общение с чужими. И о каждой попытке постороннего завязать разговор нужно сообщать своим родственникам или иным безопасным лицам. Также можно не получать средств электронной идентификации и хранить свои документы у доверенных лиц, чтобы мошенникам было сложнее воспользоваться идентитетом пожилого человека при взятии кредитов или получении его денег.

Ограничить дееспособность можно только психически неполноценному человеку.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии