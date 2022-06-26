Мошенники разбушевались. Можно ли ограничить доступ пожилому родственнику к его финансам?
Если человек дееспособный, то он имеет право распоряжаться своим имуществом как пожелает. Может подарить, проиграть его, может позволить себе быть обманутым, отмечает в еженедельнике МК-Эстония Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex.
Если человек боится попасться в ловушку обманщиков, то ему не нужно вступать в общение с чужими. И о каждой попытке постороннего завязать разговор нужно сообщать своим родственникам или иным безопасным лицам. Также можно не получать средств электронной идентификации и хранить свои документы у доверенных лиц, чтобы мошенникам было сложнее воспользоваться идентитетом пожилого человека при взятии кредитов или получении его денег.
Ограничить дееспособность можно только психически неполноценному человеку.