СВОДКА ЗА СУТКИ | В Маарду Lexus сбил 13-летнюю девочку. Подробности 11 ДТП с тяжелыми последствиями

25 июня в 12.03 в Таллинне на Пальяссааре теэ, 40 в ходе поездки упал 66-летний велосипедист. Мужчина доставлен в больницу

В 12.47 в Пярну на Ранна пст, 2 с электросамоката в ходе поездки упала 20-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17.08 в Таллинне у дома по Мустамяэ теэ, 22 упал с велосипеда 14-летний подросток. Мальчика доставили в больницу.

В 17.39 рядом с автобусной остановкой на Костивере теэ (волость Йыэляхтме, Харьюмаа) с велосипеда упала 15-летняя девочка. Велосипедистка доставлена в больницу.

В 19.02 в поселке Лагеди (волость Раэ, Харьюмаа) в велосипеда упала 32-летняя женщина. С травмами она была доставлена в больницу.

В 19.27 в поселке Лоо (волость Йыэляхтме) упал с велосипеда 58-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 20.38 в Маарду у дома по Лоовялья, 28 произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. По предварительным данным автомобиль Lexus IS250, за рулем которого находилась 21-летняя женщина, столкнулся с 13-летней девочкой, которая, преодолев дорожное ограждение, вышла на проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу, точные обстоятельства происшествия выясняются.

В 20.47 в Таллинне на перекрестке Таммсааре теэ - Тонди столкнулись велосипедистка (36-летняя женщина) и 35-летняя женщина, ехавшая на электровелосипеде. Последняя доставлена с травмами в больницу.

В 21.17 на дороге Лаукна - Сопааугу (Рапламаа) нетрезвый 41-летний мужчина на автомобиле Opel Insingia Sports Tourier врезался в столб линии электропередачи. Водитель был доставлен в больницу.

В 22.43 на 11-м километре шоссе Кохтла-Ярве - Мяэтагузе (в селе Эреда, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа) произошло ДТП, в котором пострадали двое. Автомобиль Volvo, которым управлял нетрезвый и не имеющий водительских прав 27-летний мужчина, отклонился влево, выехал в кювет и перевернулся через крышу. Водитель и пассажир (49-летний мужчина) доставлены в больницу.

В 23.34 в Таллинне на Колде пст, 39 летний мужчина упал с легкого транспортного средства. Он был доставлен в больницу.