Новости Эстонии
25.06.2022, 17:31

ФОТО | Цена на клубнику утроилась за год. Есть ли шанс поесть ягод без удара по кошельку?

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По словам руководителя Союза производителей клубники Элке Лиллеметс, цена за килограмм эстонской клубники сейчас почти в три раза выше, чем в самый пик прошлого сезона.

По ее словам, прошлогодняя жара снизила цены, и средняя цена за килограмм в прошлом году была более благоприятной, чем в предыдущие годы. „В прошлом году сезон клубники длился всего две недели из-за жары“, — сказала Лиллеметс.

По оценке Лиллеметс, клубника вскоре опять подешевеет, так как есть предпосылки, что и в этом году сезон клубники будет относительно коротким, т.е. одновременно на прилавках появится большое количество ягод, которые необходимо будет реализовать в кратчайшие сроки.

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