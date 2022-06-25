В поездах нет мест. Elron советует ездить поздно вечером

По словам руководителя отдела продаж и развития компании Elron Ронни Конго, в мае этого года поезда перевезли рекордное количество пассажиров за последние три года. „За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года более 2,97 млн. пассажиров совершили поездки с компанией Elron, из них 681 600 пассажиров только в прошлом месяце. Судя по статистике продаж билетов, вполне вероятно, что мы скоро достигнем уровня 2019 года - нашего рекордного года по количеству пассажиров“, - пояснил руководитель отдела продаж и развития компании Elron.

Ронни Конго объяснил, что возросший интерес к поездкам на поездах может быть связан как с общим повышением тарифов, так и со снятием коронавирусных ограничений. Это подтолкнуло пассажиров больше использовать общественный транспорт.

„В свете общего роста цен, инфляции и повышения цен на топливо люди ищут альтернативы личному транспорту для поездок. Поезда, безусловно, являются достойной заменой“, - добавил Конго, напомнив, что путешествие на поезде является комфортным, безопасным и экологически чистым.

Количество пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах

На западных направлениях в мае больше всего увеличилось количество пассажиров на маршруте Таллинн-Рисипере-Турба (28%) до 121 300 пассажиров и на маршруте Таллинн-Палдиски (22%) до 117 400 пассажиров.

В юго-западном направлении популярность приобрели экспресс линия Таллинн-Вильянди (37%) и обычный рейс по тому же маршруту (27%) - более 40 000 пассажиров, а количество пассажиров на линиях Таллинн-Тюри (30%) и Таллинн-Рапла (22%) увеличилось до 23 900 и 37 800 соответственно.

Общий объем поездок в восточном направлении увеличился на 38%.

На юго-востоке на линии Тарту-Валга наблюдается значительное увеличение количества пассажиров (27%), которое в мае превысило 14 000 человек. Похожая ситуация и на линии Тарту-Койдула-Пиуза (33%).