В поездах нет мест. Elron советует ездить поздно вечером(6)
В мае поезда Elron совершили более 681 000 поездок, что почти на треть больше, чем в мае 2021 года. За первые пять месяцев этого года количество пассажиров поездов увеличилось на 32%, приблизившись к уровню до пандемии.
По словам руководителя отдела продаж и развития компании Elron Ронни Конго, в мае этого года поезда перевезли рекордное количество пассажиров за последние три года. „За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года более 2,97 млн. пассажиров совершили поездки с компанией Elron, из них 681 600 пассажиров только в прошлом месяце. Судя по статистике продаж билетов, вполне вероятно, что мы скоро достигнем уровня 2019 года - нашего рекордного года по количеству пассажиров“, - пояснил руководитель отдела продаж и развития компании Elron.
Ронни Конго объяснил, что возросший интерес к поездкам на поездах может быть связан как с общим повышением тарифов, так и со снятием коронавирусных ограничений. Это подтолкнуло пассажиров больше использовать общественный транспорт.
„В свете общего роста цен, инфляции и повышения цен на топливо люди ищут альтернативы личному транспорту для поездок. Поезда, безусловно, являются достойной заменой“, - добавил Конго, напомнив, что путешествие на поезде является комфортным, безопасным и экологически чистым.
Количество пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах
На западных направлениях в мае больше всего увеличилось количество пассажиров на маршруте Таллинн-Рисипере-Турба (28%) до 121 300 пассажиров и на маршруте Таллинн-Палдиски (22%) до 117 400 пассажиров.
В юго-западном направлении популярность приобрели экспресс линия Таллинн-Вильянди (37%) и обычный рейс по тому же маршруту (27%) - более 40 000 пассажиров, а количество пассажиров на линиях Таллинн-Тюри (30%) и Таллинн-Рапла (22%) увеличилось до 23 900 и 37 800 соответственно.
Общий объем поездок в восточном направлении увеличился на 38%.
На юго-востоке на линии Тарту-Валга наблюдается значительное увеличение количества пассажиров (27%), которое в мае превысило 14 000 человек. Похожая ситуация и на линии Тарту-Койдула-Пиуза (33%).
По сравнению с тем же периодом прошлого года наибольший рост числа пассажиров наблюдается на экспресс-маршруте Таллинн-Тарту (+64%), экспресс-маршруте Таллинн-Нарва (+38%), обычном маршруте Таллинн-Тарту (+38%), экспресс-маршруте Таллинн-Вильянди (+37%), маршруте Таллинн-Нарва (+34%) и маршруте Тарту-Койдула-Пиуса (+33%).
Ронни Конго подчеркнул, что с одной стороны, обнадеживает тот факт, что количество пассажиров, пользующихся общественным транспортом, восстановилось до доковидного уровня и будет расти и дальше. Основное беспокойство вызывают отправления в пиковое время, когда пассажирам не хватает места на борту.
„Самые оживленные рейсы происходят в основном во второй половине дня в будние дни. Если есть возможность отправится в утреннее или ночное время, то вероятность сесть на свободное место в поезде будет выше“, - сказал Конго. Он добавил, что на более популярных маршрутах, как Таллинн-Тарту, так и Таллинн-Нарва, стоит выбирать дневное или ночное время отправления вместо пиковых часов. „Например, при поездке из Тарту в Таллинн по пятницам или по воскресеньям, при более позднем отправлении в поезде будет меньше пассажиров, чем днем и вечером“, - предупреждает пассажиров Конго.
Конго объяснил, что Elron ищет решения, которые позволят пассажирам видеть, сколько мест в поезде предварительно продано до того, как они купят билеты онлайн, чтобы они могли отдать предпочтение отправлениям с меньшей загруженностью.
„Поскольку у нас и так задействованы все поезда, Elron не может внести существенные дополнения в расписание. Однако ежедневно мы отслеживаем статистику поездок и, по возможности, направляем более длинные составы на самые популярные отправления“, - подчеркнул руководитель отдела продаж и развития компании Elron.
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