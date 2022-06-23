Печальный канун Яановой ночи: в Таллинне автомобиль сбил хозяйку с собаками: хозяйка в больнице, собаки в ветеринарной клинике

Как сообщила RusDelfi дежурный аварийной группы Пыхьяской префектуры Хелени Пуусемп, сегодня вечером около 20:00 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на Ярвеотса теэ в Таллинне, где 75-летний мужчина на легковом автомобиле Audi сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщина вела девять собак на поводке. В аварии пострадала сама пешеход, медики доставили ее больницу. Пять собак не пострадали и были доставлены домой. Одно животное погибло, а еще три получили травмы и были доставлены в ветеринарную клинику. Одна поступившая в клинику собака в критическом состоянии.

Известно, что водитель был трезв и имеет права соответствующей категории. Разрешенная скорость на месте аварии составляет 50 км/ч. Причина, по которой водитель не заметил женщину, переходившую вместе с собаками дорогу, пока неизвестна. Точные обстоятельства установит следствие.

Пуусемп напоминает, что, приближаясь к пешеходному переходу, водитель должен быть внимательным и вовремя замечать дорожные знаки, при необходимости снижать скорость и уступать дорогу человеку, переходящему дорогу. Однако не менее внимательным следует быть и пешеходу, который перед тем, как перейти дорогу, должен убедиться, что водитель приближающего автомобиля заметил его и что продолжать движение по дороге безопасно.

Одновременно в социальной сети Facebook появились фотографии и видео из Loomade Kiirabi Kliinik, где сообщается что полиция передала группе спасения несколько собак. Из публикации видно, что врачи активно реанимируют одну из собак.

„Тяжелая авария, и врачи борются за жизнь хозяйки. Группа спасения животных с сотрудниками Клиники скорой помощи для животных - за жизнь собак.

„Когда одна организация за другой объявили, что уходят праздновать Яанов день, мы решили все же остаться на дежурстве: кто-то же должен быть на страже здоровья и жизни животных“, - сообщил в соцсетях Глава Эстонского союза защиты животных Хейки Вальнер.