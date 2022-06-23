ФОТО И ВИДЕО | „Разгромил весь парк“. Таллиннское певческое поле подверглось актам вандализма(10)
За последние два дня Таллиннснкое певческое поле несколько раз подверглось атаке вандала. Был это один человек или разные люди, пока неясно.
22 июня в полицию поступила информация о том, что накануне вечером на Таллиннском певческом поле кто-то попытался сломать забор и залезть под певческую арку, сообщили Delfi в полиции. Стражи порядка выехали на место и в тот же вечер задержали неподалеку мужчину, подходившего под описание. Его мотивы и точные обстоятельства инцидента устанавливаются.
23 июня в социальных сетях расположенного на певческом поле парка Discgolf появилось сообщение о том, что во второй половине дня „один ненормальный в прямом смысле этого слова разгромил весь парк“. По сообщению представителей парка, полиция вмешалась и задержала человека. Ущерб составил 1300 евро.