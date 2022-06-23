ФОТО И ВИДЕО | „Разгромил весь парк“. Таллиннское певческое поле подверглось актам вандализма

22 июня в полицию поступила информация о том, что накануне вечером на Таллиннском певческом поле кто-то попытался сломать забор и залезть под певческую арку, сообщили Delfi в полиции. Стражи порядка выехали на место и в тот же вечер задержали неподалеку мужчину, подходившего под описание. Его мотивы и точные обстоятельства инцидента устанавливаются.