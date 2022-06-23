Россия неожиданно протестирует отсоединение энергосистемы Калининградской области. Что это значит для Эстонии?

Администраторы электросистемы стран Балтии в курсе досрочных испытаний, сообщает Elering. Отмечается, что существенного влияния они на страны Балтии не окажут, поскольку торговля электричество м с Россией прекращена.

Elering вместе с другими администраторами систем стран Балтии в течение 10 лет выстраивали готовность к автономному управлению, не зависящему от российской системы. Это уже сейчас дает уверенность в обеспечении бесперебойной работы системы. Шаги для укрепления системы будут предприниматься до 2025 года, чтобы к 2026 году достичь готовности к отключению от российской электросистемы и присоединению к электросистеме материковой части Европы.