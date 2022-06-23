Каллас раскритиковала оборонные планы НАТО: при нападении России Эстония может оказаться стертой с лица земли

„Это означало бы полное уничтожение нашей страны и нашей культуры“, — подчеркнула Каллас в Financial Times. В качестве примера она привела ущерб, который был нанесен Украине, причем всего за 120 дней, а не за 180 дней, которые обещают Эстонии. Каллас упомянула Старый Таллинн, который в случае войны оказался бы стерт с лица земли, как и вся эстонская культура и народ. Критика Каллас направлена ​​против плана обороны НАТО, который не учитывает защиту Эстонии с первого дня войны. По ее словам, сдерживание просто не сработает, если у России будет перспектива оккупировать Эстонии.

По словам премьер-министра, находящимся здесь солдатам союзников не нравится, что что по плану они просто умрут.



Эстония хочет, чтобы присутствие союзников было более масштабным. Каждой стране Балтии необходима на месте дивизия, то есть несколько тысяч человек.



Однако немцы, например, больше говорят о бригадах, и в целом размещение войск могло бы означать не постоянное присутствие, а быстрое реагирование в случае необходимости.



По словам Каллас, не имеет значения, где и каким образом в данный момент базируются солдаты. Главное, чтобы они в реальности смогли защитить Эстонию.



Саммит НАТО в Мадриде проходит 23-24 июня.