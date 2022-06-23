ФОТО | Легковой автомобиль при неизвестных обстоятельствах вылетел с дороги: водитель погиб

Сообщение об аварии в деревне Мульги в Вильяндимаа поступило от местных жителей в 20:18.

По имеющимся данным, автомобиль Seat Cordoba под управлением 40-летнего мужчины двигался на шоссе Юлемыйза-Полли в сторону Полли, однако по неизвестной пока причине на большой скорости промчался мимо въезда в свой двор, врезался в растущую возле дороги елку и съехал в кювет, перевернувшись на крышу.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Его травмы оказались настолько тяжелыми, что он скончался.

Точные обстоятельства устанавливаются. Был ли водитель пьян, установит экспертиза.

В связи со временными дорожными работами на данном отрезке установлено ограничение скорости 70км/ч. Есть основания полагать, что у попавшего в аварию автомобиля она была существенно больше.

В этом году на дорогах Эстонии погибли 24 человека.